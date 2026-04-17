Rodoviário em busca da vaga

O União Rodoviário é o representante de Caratinga nas quartas de final do Campeonato Regional de Engenheiro Caldas. A equipe azul e branca saiu na frente ao vencer o TDA por 3 a 2 no primeiro confronto.

Neste domingo, às 9h45, acontece o jogo de volta no Estádio Tancredo Tassar. A expectativa é de casa cheia, com a torcida pronta para empurrar o time rumo à vaga na semifinal.

Baú do Rodô

O União Rodoviário é um dos clubes mais tradicionais do futebol regional. Conquistou seu título mais importante em 1991, nos pênaltis, após três jogos épicos contra o Santa Rita.

Mas, antes mesmo dessa conquista, o Rodoviário já formava grandes equipes. Nos anos 80, uma formação reuniu grandes craques e também marcou época.

Na foto: Mineiro, Maguila, Júlio, Nelson, Quinha, Pu, Pampinha, Ailton, Renato, Beto, Carola, Lores, Pedrinho, Branco, Balaio, Arthur, Amarildo, Tião, Marquinhos Siverino e Messias.

Não dá para ver, mas também está o massagista Boca de Flor.

O empresário Rominho (Romer’s Automotive) tem sua história familiar ligada ao clube, já que nasceu e cresceu no bairro Santa Zita, além de ser irmão de Balaio, um dos ídolos do clube. Rominho resolveu resgatar a tradicional camisa listrada e irá homenagear ex-jogadores antes do jogo deste domingo. Parabéns pela iniciativa.

Saudade de Jaiderson

No último dia 15, o Bonja Júnior, última equipe que contou com o futebol do atacante Jaiderson, realizou uma linda e emocionante homenagem. A família do eterno craque esteve presente, tornando o momento ainda mais especial e comovente para todos.

Foto: Reginaldo Martins (@reginaldomartinsft)

Copa de Bairros

A Copa de Bairros segue neste fim de semana, com promessa de grandes jogos. Vale a pena conferir! Segue a tabela:

Rogério Silva

@papoesportivodc

Arte: colaboração de Felipe Alvim