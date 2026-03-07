Amorim
Você, mulher
Agraciada por Deus
Dá do seu afeto, do seu carinho
Dos seus encantos
E com prazer se doa
Para amar, fecundar,
Se jogar inteira.
Amamenta, cuida, zela, direciona
Envolve com sua magia
Com mãos de fada, nina
De joelhos, reza.
Trabalha… trabalha… trabalha…
Mulher!…
Sua missão é sublime
Sublime porque você gera vidas
e és capaz de girar o mundo
Mulher!…
Encanto que encanta
Seja altaneira
Seja bela todos os dias
Sua missão vai além
Faça a diferença.
Pense no bem!
O amor e a bondade
É que faz de você
Uma mulher de verdade
Merecidamente… Mulher.
08 de março – Dia Internacional da Mulher
“Para vocês, a minha homenagem”