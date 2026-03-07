Você!…

Amorim

Você, mulher

Agraciada por Deus

Dá do seu afeto, do seu carinho

Dos seus encantos

E com prazer se doa

Para amar, fecundar,

Se jogar inteira.

Amamenta, cuida, zela, direciona

Envolve com sua magia

Com mãos de fada, nina

De joelhos, reza.

Trabalha… trabalha… trabalha…

Mulher!…

Sua missão é sublime

Sublime porque você gera vidas

e és capaz de girar o mundo

Mulher!…

Encanto que encanta

Seja altaneira

Seja bela todos os dias

Sua missão vai além

Faça a diferença.

Pense no bem!

O amor e a bondade

É que faz de você

Uma mulher de verdade

Merecidamente… Mulher.

08 de março – Dia Internacional da Mulher

“Para vocês, a minha homenagem”