Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

Varginha lidera exportações de Minas

No primeiro bimestre de 2026, o município de Varginha destacou-se como o principal polo exportador de Minas Gerais, concentrando 8,7% das vendas internacionais do estado. Os dados, divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, mostram que o desempenho do município foi crucial para o resultado estadual, que atingiu US$ 6,6 bilhões em exportações. Esse volume representa um crescimento de 5,9% em relação ao mesmo período de 2025. (O Debate)

Vereador condenado por peculato

A Justiça condenou o atual presidente da Câmara Municipal de Carmo da Mata, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, e um ex-tesoureiro do município pelo crime de peculato. A decisão prevê pena de quatro anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 20 dias-multa. De acordo com denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais, os dois se uniram entre os anos de 2005 e 2012 com o objetivo de fraudar licitações e desviar recursos públicos. (Portal G37)

Trem Vitória Minas volta a circular

As viagens do Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas serão retomadas nesta quarta-feira (11), após dois dias de paralisação provocada por um protesto que bloqueou a linha férrea na região de Tumiritinga, no Vale do Rio Doce. Segundo a Vale, os trens voltarão a circular nos dois sentidos. A circulação havia sido suspensa na segunda-feira (9) após uma manifestação que interditou a ferrovia, impedindo o tráfego do trem de passageiros que liga Belo Horizonte a Vitória. (Jornal Classivale)

Financiamento em Nova Ponte é debatido

A tramitação de um projeto que autoriza a Prefeitura de Nova Ponte a contratar um empréstimo de até R$ 38 milhões junto à Caixa Econômica Federal tem gerado questionamentos dentro da Câmara Municipal. O Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo, prevê a contratação da operação de crédito no âmbito do programa Finisa – Financiamento à Infraestrutura e Saneamento, destinado a investimentos em obras de infraestrutura urbana no município. Entre as ações mencionadas na proposta estão recapeamento asfáltico, obras de infraestrutura para loteamentos de habitação popular, sinalização viária e requalificação de praças. (O Regionalzão)

Unifei terá inauguração em Pouso Alegre

Nesta quinta-feira (12/3), Pouso Alegre celebrará um marco para a Educação na cidade, com a inauguração do novo campus da Universidade Federal de Itajubá (Unifei). A cerimônia será às 10h e contará com a presença do Ministro da Educação, Camilo Sobreira de Santana, e demais autoridades. O campus inicia suas atividades com três cursos focados em profissões do futuro: Engenharia de Software, Cibersegurança e Inteligência Artificial. As aulas tiveram início nesta segunda-feira (Terra do Mandu)

Quase 2 mil moradias destruídas em JF

Em vídeo publicado na última terça-feira (10), a prefeita Margarida Salomão afirmou que foram identificadas 1.993 moradias na cidade como “totalmente destruídas”, em função das chuvas. Segundo a prefeita, as pessoas que moravam nesses locais vão ser contempladas pelos programas de habitação do Governo Federal. Ainda segundo Margarida, o número de moradias destruídas ainda vai aumentar, porque, além das oito casas que serão demolidas no Bairro Graminha, mais casas também serão demolidas no Bairro Esplanada, Zona Norte da cidade. (Tribuna de Minas)