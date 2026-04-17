Minas tem 1 milhão de não alfabetizados

Foto: Elizabete Guimarães

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Minas tem 1 milhão de não alfabetizados

Minas Gerais enfrenta um cenário educacional crítico com quase 1 milhão de pessoas que ainda não completaram a alfabetização. Segundo dados do Ministério da Educação, o total exato chega a 980 mil cidadãos. Além disso, o estado ocupa a quarta posição nacional entre as unidades da federação com maior proporção de municípios que não oferecem matrículas para a Educação de Jovens e Adultos. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais apresentou esses dados alarmantes durante audiência pública nesta quinta-feira (16). O colegiado promoveu a reunião no Plenarinho II. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/politica/almg/minas-gerais-registra-quase-1-milhao-de-pessoas-nao-alfabetizadas/

Médica apresenta estudo em Chicago

A médica neurologista Elisa Carvalho Ferreira apresentará um estudo no American Academy of Neurology Annual Meeting 2026, em Chicago, um dos mais importantes congressos da área no mundo. Durante o evento, a médica apresentará o trabalho científico intitulado “Diagnostic Accuracy of Neuromelanin Sensitive MRI in Parkinsonian Disorders: A Systematic Review and Meta-analysis”. O estudo aborda a acurácia diagnóstica da ressonância magnética sensível à neuromelanina na identificação de transtornos parkinsonianos. (Agora Jornais)

https://www.agorajornais.com.br/noticia/6107/medica-de-alem-paraiba-apresenta-pesquisa-em-congresso-mundial-de-neurologia-em-chicago

Trajetória de Dona Beja em debate

Uma comitiva de Araxá participou do 1º Encontro Regional de Cultura e Turismo, realizado no último sábado (11), em Estrela do Sul e reuniu 13 cidades, com participação de MG e Goiás, além de pesquisadores e gestores culturais ligados à trajetória de Dona Beja. A programação teve como foco o fortalecimento da integração regional, o alinhamento histórico entre as cidades e o resgate histórico da personagem. A vida de Dona Beja foi tema central das discussões. Após viver em Araxá, ela se mudou para Estrela do Sul em 1853, então chamada Bagagem, conforme destaca o consultor histórico Matheus Fernando de Oliveira. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/araxa-participa-de-encontro-regional-de-cultura-com-foco-no-mito-dona-beja

Festa Portuguesa em novo local em BH

A tradicional Festa Portuguesa de Belo Horizonte já tem data confirmada para 2026 e chega com uma novidade importante: o evento será realizado em um novo espaço no centro da capital mineira: a Praça da Assembleia. Promovida pela Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil – Minas Gerais, a Festa Portuguesa encerra a programação da Semana de Portugal, que neste ano acontece entre os dias 6 e 13 de junho. A iniciativa busca fortalecer os vínculos históricos, culturais e econômicos entre Minas Gerais e Portugal, promovendo encontros que celebram essa forte conexão. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/tradicional-festa-portuguesa-de-bh-confirma-data-e-novo-local-em-2026/

Correios com expansão em Itajubá

A cidade de Itajubá acaba de ser incluída na nova fase de expansão da rede de atendimento dos Correios. A estatal abriu o processo de credenciamento para que estabelecimentos comerciais da cidade atuem como “Pontos de Coleta”. A iniciativa permite que lojistas ofereçam serviços de recepção e entrega de mercadorias, transformando o comércio local em um suporte logístico para o e-commerce nacional. Além de Itajubá, outras 17 cidades mineiras foram contempladas nesta etapa, como Andradas, Arcos e São Sebastião do Paraíso. (Mantiqueira News)

https://www.serradamantiqueiranews.com/correios-abrem-credenciamento-para-pontos-de-coleta-em-itajuba

Ituiutaba doa leite para idosos

A Prefeitura de Ituiutaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizará a entrega de aproximadamente 1.500 litros de leite para duas importantes instituições filantrópicas do município. Os mantimentos, que garantirão reforço na alimentação e no acolhimento de centenas de idosos, serão destinados aos lares Padre Lino José Correia e Adolfo Bezerra de Menezes. A doação é fruto de uma parceria de sucesso durante o evento religioso “Clame Ituiutaba 2026”. O Ginásio Poliesportivo Municipal recebeu o grande momento de fé, louvor e adoração na última quinta-feira, 2 de abril. Para participar, a população aderiu à entrada solidária, levando 1 litro de leite integral. (Gazeta do Pontal)

https://gazetadopontal.com.br/prefeitura-de-ituiutaba-destinara-1-500-litros-de-leite-para-lares-de-idosos-apos-parceria-em-evento-religioso/