COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

CDL renegocia dívidas em JF

A Câmara dos Dirigentes Lojistas em Juiz de Fora realiza, até o dia 15 de dezembro, uma ação de renegociação de dívidas comerciais para aqueles que estão negativados. Pessoas físicas e jurídicas podem limpar o nome em até 48 horas após negociar diretamente com as empresas participantes e quitar dívidas com descontos na sede da CDL. O presidente da CDL/Juiz de Fora, Marcos Casarin, afirmou que na cidade existem mais de 90 mil CPFs negativados, sendo que muitos deles não sabem que estão com o nome sujo. “Pesquisas dos anos anteriores mostram que a maioria das pessoas não sabe onde estão devendo, a maioria empresta o nome e não sabe que está negativado” (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Furnas destina recursos para pescadores

Furnas concluiu o cadastro para o Programa Assistencial aos Pequenos Piscicultores da Agricultura Familiar e Pescadores Artesanais do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas (MG). A iniciativa contou com apoio da Associação de Municípios do Lago de Furnas (Alago), que habilitou 1.106 profissionais de 30 municípios mineiros para receber auxílio alimentação da empresa. No total, a companhia destinará ao programa quase R$ 830 mil durante três meses. A Alago, responsável pela logística de aquisição dos cartões, entregará os mesmos aos coordenadores locais nos dias 6 e 7 de dezembro. (Folha da Manhã – Passos/MG

Queda no preço do tomate

A maioria dos hortifrutigranjeiros comercializados na Ceasa Uberaba manteve o preço de venda nesta semana. A exceção é de um dos protagonistas da salada brasileira: o tomate, que teve queda no valor cobrado. A cotação Ceasa, registrou mercado estável na maioria dos produtos comercializados nesta semana. Foram os casos da batata lisa, cuja saca de 50 quilos foi vendida a R$120,00 mantendo o mesmo valor da última semana; o quiabo manteve-se a R$60 a caixa de 14 quilos; cenoura a R$45 a caixa de 22 quilos; a cebola, também R$45 a saca de 20 quilos e beterraba R$40 a caixa com 22 quilos, todos sem alteração de valores. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Edital para cultura

A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, publicou um edital para o credenciamento de profissionais interessados em atuar como oficineiros do programa Qualificando Saberes, no projeto Oficinas Experimentais de Arte e Cultura. Os credenciados serão contratados conforme a demanda do projeto por oficineiros para atuar nos espaços culturais da cidade, oferecendo atividades gratuitas para a população. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre os dias 27 de dezembro de 2021 a 14 de janeiro de 2022. (Diário de Uberlândia)

Fim das charretes

O prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, anunciou nesta semana o prazo para o término do serviço de tração animal oferecido pelas charretes no município. Por meio do projeto “Poços + Inteligente”, já em desenvolvimento, o Executivo em parceria com a DME, PUC/Poços e IF Sul de Minas, deve viabilizar as carruagens elétricas. Estudos têm sido realizados ao longo dos anos pela administração, para que uma solução pudesse ser apresentada e, a partir de agora, efetivamente o projeto começa a ser desenvolvido em meio à parceria. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Aumento dos casos de covid-19

A taxa de ocupação de leitos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) habilitadas para o tratamento de covid-19 teve ligeiro aumento no Sul de Minas. Conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), a lotação na região é de 9%. Na semana passada a taxa era de 6,73%. Em relação à ocupação geral também houve aumento na região. Na semana passada a taxa de lotação era de 41,27% e agora subiu para 44,55%. O número de confirmações de novos casos do novo coronavírus seguiu abaixo de 500 no Sul de Minas pela terceira semana seguida. Entretanto, a região registrou aumento de novas confirmações. (A Folha Regional – Muzambinho)

Araxá lança festival

Coral, iluminação natalina e música. A abertura oficial do festival “Neste Natal Seja Luz”, promovido pela Prefeitura de Araxá, por meio da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), aconteceu neste fim de semana, e contou com tudo o que uma boa festa natalina tem direito. Na escadaria da fundação, o Coral Seja Luz, composto por alunos da Escola Estadual Maria de Magalhães, abriu as atividades do festival com uma apresentação lírica de músicas natalinas. Logo após, o prefeito Robson Magela e o vice-prefeito Mauro Chaves fizeram o ato simbólico de inauguração da iluminação natalina, decorando o histórico prédio da FCCB e a Praça Arthur Bernardes. A programação continuou com o grupo Som com Viola. (Correio de Araxá)

Exposição de presépios

A Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) abre, nesta terça-feira, 07, a exposição dos participantes do 49º Concurso Nacional de Presépios, na Galeria de Arte Nello Nuno, em Ouro Preto. Além da exposição, o concurso vai buscar estimular e valorizar as expressões artísticas tradicionais, além de contribuir para a preservação da memória das comunidades, o desenvolvimento de artistas, artesãos, e interessados em arte. A exposição conta com visitação gratuita e vai eleger o vencedor em uma das categorias premiadas. A mostra contará também com votação popular, presencial e online. (Jornal Panorama – Baependi)