COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Extrema recebe investimento

Em um investimento de R$ 750 milhões, a cidade de Extrema, no Sul de Minas, vai ganhar o terceiro maior centro logístico do País, o BWP Diase Business Park Extrema. Inicialmente pensado para abrigar apenas um parque logístico, o empreendimento acabou dobrando os aportes depois que conseguiu negociar um terreno vizinho ao que já estava em processo de construção. Segundo o diretor de Atração de Investimentos da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi), Adriano Carvalho, as obras da primeira fase estão adiantadas e os empreendimentos começam a ser utilizados ainda neste ano. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Inauguração de brinquedos

A administração municipal de Ipatinga entregou à comunidade um conjunto de brinquedos adaptados para crianças com necessidades especiais. Os equipamentos foram instalados no playground do Parque Ipanema, informou o governo local. Foram instalados no playground do Parque Ipanema seis brinquedos próprios para as crianças com limitações, incluindo uma área interativa com três painéis, contendo pictograma para comunicação alternativa, xilofone (um painel de som) e um jogo da velha sensorial (que permite que crianças com outras deficiências brinquem). (Diário do Aço – Ipatinga)

UFJF aprova retorno gradual

A Universidade Federal de Juiz de Fora aprovou o retorno gradual das atividades presenciais na instituição. A decisão foi tomada pelo Conselho Superior (Consu) e vale para toda a comunidade acadêmica. A medida entra em vigor a partir da data de publicação, seguindo os protocolos de biossegurança estabelecidos pela universidade. As unidades acadêmicas e administrativas ficam autorizadas a convocar seus coordenadores, gerentes e chefes de departamentos para organizar o planejamento do retorno dos demais servidores. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Verba para conter sífilis

O Norte de Minas contará com mais de R$3,8 milhões para o incremento de ações voltadas para o enfrentamento da sífilis. Por meio de videoconferência, as Coordenadorias de Vigilância em Saúde e de Atenção à Saúde da SRS apresentaram a gestores e referências técnicas municipais o Plano Estadual de Enfrentamento à Sífilis no período de 2021/2023. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, curável e exclusiva do ser humano. A transmissão pode ocorrer por relação sexual sem preservativo, ou ser transmitida para a criança durante a gestação e parto. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Capacitação ortopédica

A equipe de Enfermagem do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Pará de Minas, passou por importante treinamento ministrado pelo médico ortopedista Gilberto Denoziro Valadares. O tema foi “Prótese Total de Quadril” A capacitação durou quase duas horas, com informações sobre os cuidados no pré e pós-operatório, transporte adequado e manipulação dos pacientes, curativos e cuidados gerais no setor. Com vasta experiência na área e trabalhando já há muitos anos na Instituição, Denoziro é um dos médicos mais conceituados da área. O índice de aproveitamento da capacitação foi de 100, afirmaram os participantes. (Jornal Pará de Minas)

Audiência para discutir PEC 32

Atendendo a um Requerimento do vereador Diney Lenon, a Câmara de Poços de Caldas realiza uma audiência pública para discutir a Proposta de Emenda Constitucional que altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa. A matéria está em tramitação na Câmara dos Deputados, tendo sido aprovada pela Comissão Especial daquela Casa em 23 de setembro. Após votação em Plenário, a proposta segue para análise do Senado. Segundo Diney Lenon, considerando a complexidade da PEC, conhecida como Reforma Administrativa, é preciso trazer essa discussão para o município. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

Dia D de multivacinação

O “Dia D” da Campanha Nacional da Multivacinação em Uberaba foi agendado para este sábado, das 8h às 12h e das 13h às 16h. A campanha está prevista até o próximo dia 29, em todas as unidades de saúde da zona urbana e nas unidades de Ponte Alta e Santa Rosa, na zona rural. Conforme divulgado pela Prefeitura Municipal, todas as unidades estarão abertas no sábado, exclusivamente para fazer a atualização da Caderneta de Vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Hospital comemora 100 anos

O Hospital Bom Samaritano de Teófilo Otoni comemorou 100 anos de existência, um século se dedicando a cuidar da saúde da população de forma universal e gratuita (100% SUS). Para comemorar esta data foi realizado um culto ecumênico, na área de recepção do hospital. Duranteas comemorações foi lembrando que nestes 100 anos não só os diretores e servidores, mas toda a população tem muito o que comemorar, sendo um marco na história do hospital, desde o ano de 2017, ser referência no tratamento oncológico, sendo atendidas em diferentes categorias. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)