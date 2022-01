COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Uberlândia registra aumento no número de mortes

Uberlândia registrou aumento no número de mortes e diminuição nos dados de nascimentos em 2021, se comparado a 2020. De acordo com o Cartório de Registro Civil de Uberlândia, em 2021 foram registrados 8.612 nascimentos na cidade, 369 a menos que em 2020, quando foram registrados 8.981 nascimentos. Se comparado com 2019, foram mais de mil nascimentos a menos, quando a cidade registrou 9.234. Já a taxa de mortalidade aumentou em relação a 2020 em Uberlândia. No ano passado, a cidade registrou 6.548 mortes, aproximadamente 2 mil a mais que em 2020, quando foram registrados 4.556 óbitos na cidade. (Diário de Uberlândia)

Trem tem circulação suspensa

O Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas teve a circulação temporariamente suspensa nos dois sentidos a partir desta segunda-feira, 10, visando garantir a segurança dos passageiros e equipe de operação, em razão da forte chuva que atinge toda a região por onde o trem circula. A informação foi divulgada em nota da Vale. “Os passageiros têm a opção de remarcar ou cancelar as passagens sem multa em até 30 dias. Mais informações sobre a suspensão podem ser obtidas por meio do Alô Ferrovias, canal de atendimento gratuito mantido pela Vale para esclarecimento de dúvidas, críticas e sugestões”, concluiu a empresa. (Diário do Aço – Ipatinga)

Poços inicia Festival de Música

Com uma programação que reúne grandes nomes da cena erudita, o Festival Música nas Montanhas (FMM) chega à sua 23ª edição em formato híbrido, mesclando atividades presenciais e online, que começou domingo, 9, e prossegue até 15 de janeiro. Abrindo a programação noturna, o Festival apresentou músicos do mais alto nível que integram a Orquestra Versatilis e o convidado especial Toninho Ferragutti, sob regência do maestro Jean Reis.Segundo a diretora administrativa do Festival Raquel Mantovani, a edição deste ano ocorre em espetáculos com presença de público e gravados para o canal do YouTube, no Teatro e Salão Nobre do Palace Casino. Serão três séries de concertos, totalizando 15 espetáculos. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Vacinação para cães

A Prefeitura Municipal de Timóteo segue com a imunização de cães com a vacina polivalente V8, que oferece proteção contra cinomose, parvovirose, adenovírus tipo 2, parainfluenza, leptospirose (sorovares canícola e L. Icterohaemorrhagiae) e coronavirose canina. A ação é coordenada pela ONG Aliança Juisforana pela Defesa dos Animais (ONG Ajuda) em parceria com a Samarco. Desde o início do projeto, no final de 2021, foram vacinados 900 animais pela ação de duas equipes da ONG em bairros da cidade. Na próxima semana haverá apenas uma equipe em campo com a expectativa de imunizar mais 400 cães no município. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Fazenda orienta sobre IPVA

Após anunciar o congelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para 2022, a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF/MG) informou que a emissão de guias está disponível pelo site www.fazenda.mg.gov.br apenas para veículos registrados em Minas até 1º de janeiro de 2021. Já para os demais veículos, registrados após essa data, a emissão das guias estará em uma segunda base de dados que ainda está em atualização. O órgão ainda afirmou que, mesmo estando disponível a primeira base de dados, a orientação da SEF/MG é para que os contribuintes aguardem o lançamento oficial do IPVA 2022, previsto para a segunda quinzena de janeiro. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Ouro Preto recebe artigos africanos

Na última semana, Dom Luís Prates, cônsul da Espanha, realizou a doação de máscaras, tecidos e outros objetos da cultura Africana, para a Casa de Cultura Negra de Ouro Preto. A doação foi recebida por representantes do poder executivo, legislativo e coordenadores da Casa de Cultural Negra. O cônsul explicou que os objetos pertenciam a sua coleção pessoal, vindos de diversos grupos étnicos e foram adquiridos quando era embaixador da Espanha na Costa do Marfim, na África. As peças ficarão expostas na Casa de Cultura Negra, localizada na rua Padre Faria, no bairro Alto da Cruz. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

Inca estima 177 mil casos de câncer

Os raios solares possuem maior incidência durante o verão. Nesta época, um item indispensável e grande aliado para prevenção da doença é o protetor solar. Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), o Brasil dever registrar 177 mil novos casos de câncer de pele em 2022, sendo o tipo não melanoma o mais incidente. A pesquisa tem como base as informações geradas pelos Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) e o Sistema de Informações Sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)