COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijor MG www.sindijorimg.com.br

Lafaiete tem legislação para lotes urbanos

A prefeitura de Lafaiete publicou o edital de ordem para que os proprietários de lotes vagos particulares urbanos providenciem a limpeza, cercamento e calçadas. O prazo para realizar a limpeza é de 15 dias. Quanto ao muro (ou tela) e calçada, o proprietário poderá solicitar até 120 dias para execução dos serviços. Segundo a Lei, o valor da multa é de 5% do valor venal do lote, podendo o proprietário receber uma segunda multa de mais 5% referente à falta de cercamento (muro ou tela) e ou calçada. Os proprietários de lotes que não possuem endereços de correspondência cadastrados e/ou já foram autuados nos anos anteriores, não receberão o auto de infração, por já serem considerados reincidentes (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Abusividade do decreto municipal

Após 18 dias que podem ser tratados como de grande terror para a maioria da população alemparaibana, fato constatado pelas incontáveis manifestações verificadas nas ruas e rede social, finalmente a intervenção municipal no Hospital São Salvador, promovida por um decreto do prefeito Miguelzinho e assessores, foi água abaixo. A derrubada do decreto municipal ocorreu nesta semana, através da decisão do Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Além Paraíba, representada pelo juiz Leonardo Curty Bergamini. (Jornal Além Parahyba – Além Paraíba)

Livros para ressocialização de detentos

Quinhentos exemplares de obras literárias foram distribuídos para 138 unidades prisionais e 31 Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (Apacs). Os livros foram doados pelo Departamento Penitenciário Nacional. Toda a logística da entrega e distribuição foi feita pela Diretoria de Ensino e Profissionalização, do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG). Os livros começaram a ser entregues no mês de novembro e ainda estão sendo enviados, de acordo com as rotas de entrega do Almoxarifado Central da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O material será utilizado para incentivar a leitura e auxiliar os projetos educacionais e socioculturais das unidades prisionais, além de aumentar o acervo das bibliotecas destes locais, dando a mais pessoas privadas de liberdade o acesso à leitura. (Jornal Andradas Hoje)

Novo decreto em Araxá

Diante do aumento de internações de pacientes com covid-19 e ocupação de leitos de UTI, a Prefeitura de Araxá se reuniu com representantes de bares, restaurantes e eventos para anunciar as novas medidas restritivas na cidade que passam a valer a partir desta semana. A reunião foi conduzida pelo procurador geral do município, Rick Paranhos, e pela secretária municipal de saúde, Lorena Magalhães. Entre as principais mudanças, está a realização de eventos que passam a obedecer à ocupação máxima de 50% da capacidade do local, limitada a, no máximo, 70 pessoas. (Correio de Araxá)

Alta nas vendas de aço

Após encerrar 2021 com leve queda de 0,7% nas vendas, se comparado com 2020, a comercialização de produtos siderúrgicos pelos distribuidores deve retomar os patamares pré pandemia. A estimativa é de uma alta em torno de 3% a 5% em 2022. O crescimento será sustentado pela demanda aquecida vinda de vários segmentos, como energia eólica e solar, máquinas agrícolas, construção civil e veículos, puxados pelos caminhões. Os dados são do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). Conforme os dados do Inda, em 2021, as vendas de produtos siderúrgicos pelos distribuidores somaram 3,59 milhões de toneladas, queda de apenas 0,7% no comparativo com 2020. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Kit para educação integral

O município de Ipatinga anunciou nesta semana, nas dependências da Escola Chirlene Cristina Pereira, no bairro Bethânia, várias novidades para a Educação em Tempo Integral e Ensino Regular para o ano letivo de 2022. Os alunos matriculados na rede de ensino local que estudam em tempo integral terão acesso a kits de mecatrônica e robótica, além de farto material didática da festejada Escola Mágica, uma criação dos ilusionistas mineiros Henry Vargas e Klauss Durães. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

PJF remaneja profissionais

Os afastamentos causados pela transmissão de covid-19 entre as equipes de profissionais que trabalham em unidades básicas de saúde (UBSs) de Juiz de Fora, motivaram casos de agressão em pelo menos quatro postos nesta semana. Foram registrados casos nos Bairros Linhares, Monte Castelo, Vila Olavo Costa e Santo Antônio. Por conta da agressão, a UBS do Santo Antônio precisou ser fechada. A Saúde informa que está realizando remanejamentos dentro da rede de atenção à saúde, para poder atender toda a população. “Dentro do quadro dos servidores, todos os funcionários sintomáticos são testados, e caso o resultado dê positivo para covi-19 ou influenza, o servidor é afastado, a fim de preservar a sua saúde e a dos demais colegas”, afirmou em nota. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)