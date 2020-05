Rede de Notícias do Sindijori MG

Uberaba tem mais infectados

Quatro municípios do Triângulo Mineiro integram ranking das 100 cidades mineiras com maior taxa de pessoas infectadas por coronavírus a cada 100 mil habitantes. A lista divulgada no último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde inclui Uberlândia, Uberaba, Patrocínio e Planura. Entre os municípios da região, Uberlândia é a primeira a aparecer na listagem. Com 236 casos confirmados, a cidade ocupa o 42º lugar no ranking e apresenta índice de 34,13 pessoas infectadas por Covid-19 a cada 100 mil habitantes. (Jornal da Manhã- Uberaba)

UFJF se destaca

Ações realizadas pela Universidade Federal de Juiz de Fora estão entre as principais iniciativas desenvolvidas pelas universidades federais brasileiras no combate à pandemia da Covid-19, segundo levantamento realizado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), apresentado nesta segunda-feira, 11. Conforme a entidade, que considerou o trabalho desenvolvido por 46 instituições, as universidades federais conduzem 823 pesquisas focadas no coronavírus. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Colheita de café tem início

A colheita da safra de café está começando e movimentando o campo e a cidade. Esse é um período importante para os mais de 460 municípios mineiros que produzem café, incluindo Poços de Caldas. De acordo com Eder Vannucci Latronico, gerente de comercialização da Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas, a safra nas localidades produtoras de Poços está se iniciando normalmente, mas seguindo as normas do Ministério da Saúde. A colheita deverá ser normal. (Jornal da Mantiqueira- Poços de Caldas)

Timóteo cria site

A administração municipal de Timóteo criou um novo site para a divulgação de informações exclusivas sobre a pandemia do novo coronavírus. Em covid19.timoteo.mg.gov.br, o morador pode acessar uma série de informações como notícias, decretos publicados, medidas e orientações a respeito do enfrentamento ao coronavírus no município. Todas as receitas e despesas utilizadas no combate à covid-19 estão detalhadas por dia e mês desde o início da pandemia. Os boletins epidemiológicos com a evolução do quadro de casos infectados, descartados. (Diário do Aço- Ipatinga)

Pró- mananciais inicia cercamento

O programa Pró-mananciais, que promove ações socioambientais, entregou essas semana material para cercamento das nascentes e matas ciliares em várias propriedade rurais localizadas na região da Comunidade dos Coelhos, em Leopoldina. Conforme o técnico da Copasa responsável pelo Pró-mananciais em Leopoldina, Marco Luiz Teixeira, estas propriedades foram previamente cadastradas no programa, através de ações do Coletivo Local de Meio Ambiente (Colmeia) Leopoldina e receberam o material no local, juntamente com a mão de obra. (Jornal O Vigilante Online- Leopoldina)

Cemig atende hospital

Em função da pandemia do novo coronavírus, a Cemig vem priorizando serviços e obras que contribuam para o atendimento à população, principalmente na garantia do fornecimento continuo de energia elétrica a serviços essenciais, como hospitais. A Cemig realizou, recentemente, no complexo de saúde São João de Deus, em Divinópolis, melhorias das condições de operação do circuito elétrico que atende o hospital com a instalação de dispositivo de proteção telecomandado para possibilitar automação da rede e a operação remota. (Rede Sindijori)

Cesta sobe 2,5% em Varginha

O Índice da Cesta Básica de Varginha (ICB-Unis) apresentou a segunda elevação no ano, desta vez de 2,49% em comparação com o mês de abril. Em 12 meses, de maio de 2019 a maio de 2020, a cesta básica em Varginha apresenta um aumento de 4,50%. No acumulado de 2020 o aumento é de 3,50%. A pesquisa é realizada através da coleta de preços de 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade. Mais uma vez a coleta foi realizada tomando todos os devidos cuidados de prevenção solicitados pelas autoridades de saúde em função da pandemia de Covid-19. (O Popular – Varginha)