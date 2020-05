Rede de Notícias do Sindijori MG

Samu cria equipamento

Profissionais do Samu no Norte de Minas, em parceria com especialistas em engenharia e biologia, estão trabalhando em um protótipo de cápsula de isolamento para transporte de pacientes com suspeita de coronavírus. O equipamento consiste em uma estrutura que se acopla à maca e que é composta por uma espécie de grade de alumínio removível, revestida com plástico e dotada de um filtro e um exaustor bacteriológico. A intenção é proteger o paciente e ao mesmo tempo evitar contato dos profissionais com as secreções do doente durante o transporte, além de diminuir a carga viral dentro da ambulância. (Folha Regional – Salinas)

Escola faz parceria com Google

A Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas, referência em ensino profissionalizante, começou a utilizar uma das plataformas de educação digital mais eficientes do mundo: a Google for Education. Como aulas presenciais foram suspensas para prevenção do contágio do coronavírus, a ETMSL buscou rapidamente uma solução, garantindo a formação profissional de centenas de alunos. A utilização de ferramentas Google for Education permite recriar o ambiente de sala de aula na internet, com o auxílio de diversas opções que viabilizam a interação necessária entre alunos e professores no processo de ensino-aprendizagem. (Boca do Povo – Sete Lagoas)

Análise de evolução do coronavírus

O Instituto de Pesquisa Censuk realizou uma análise da evolução de contaminação do coronavírus em Divinópolis, com base nos boletins epidemiológicos fornecidos regularmente pela Prefeitura, compreendendo o período entre 01 de abril a 05 de maio de 2020. Dentro desse período houve a liberação parcial de funcionamento do comércio na cidade, em 27 de abril. Assim, o objetivo do estudo foi confrontar os dados sobre novas notificações e novas confirmações de acometimento da Covid-19 entre esses períodos distintos. (Gazeta do Oeste- Divinópolis)

Cresce número de afogamentos

Nos últimos dias, muitas ocorrências de afogamentos estão sendo registradas pelo 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais que atua em Uberlândia e outras cidades do Triângulo Mineiro. Desde o mês de março até a última segunda-feira, 4, os militares atenderam sete chamados de afogamentos com mortes. Segundo o sargento Dhiego Costa, a quantidade de ocorrências registradas neste ano é maior do que as computadas no mesmo período de 2018 (4) e 2019 (5). (Diário de Uberlândia)

NM aprova Minas Consciente

A Comissão Intergestores Bipartite Macrorregional do Norte de Minas – (CIB) aprovou na sexta-feira, 8, a implementação do Programa “Minas Consciente – Retomando a Economia do Jeito Certo”, criado pelo Governo do Estado em virtude da pandemia do novo coronavírus. Além disso, os gestores aprovaram a realização de reunião envolvendo as unidades regionais da SES-MG, os prefeitos do Norte de Minas e o Ministério Público para o alinhamento de ações relativas às medidas de isolamento e distanciamento social, visando evitar a rápida propagação do coronavírus e o consequente colapso do sistema de saúde, conforme já vem ocorrendo em outras regiões do país. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

MPF destina R$ 157 mil

O Ministério Público Federal (MPF) celebrou uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e com a Fundação Arthur Bernardes que vai permitir a produção de insumos para o diagnóstico, a prevenção e o tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. A Fundação Arthur Bernardes é uma entidade privada sem fins lucrativos ligada à UFV. A parceria consiste no repasse pelo MPF à universidade da quantia de R$ 157 mil, originada de valores provenientes de acordos de não persecução, Termos de Ajustamento de Conduta e Acordos Judiciais firmados pelo MPF em Patos de Minas. (Folha Patense- Patos de Minas)

Presídio se torna masculino

Conforme apurado pelo Diário com fontes ligadas ao Governo do Estado, por determinação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o presídio de Caratinga deixou de ser uma unidade para acautelamento de ambos os sexos. Agora, somente homens vão poder ser mantidos na unidade. As noves detentas que se encontravam no presídio de Caratinga foram transferidas na terça-feira, 5, para o presídio de Timóteo, que tornou-se referência para presos do sexo feminino. (Diário de Caratinga)