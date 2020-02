Rede de Notícias do Sindijori MG

Campanha é lançada em Poços

O estúdio Red Records lançou em Poços a campanha nacional de combate ao feminicídio “#nenhumaame nos”. A iniciativa envolveu artistas e profissionais de diversos setores que, em um trabalho conjunto, pretendem contribuir para o despertar de uma conscientização ampla em relação aos abusos sofridos por mulheres e às ferramentas de proteção. De acordo com um dos idealizadores da campanha, Gilson Ghigiarelli, o objetivo foi despertar no público masculino uma percepção em relação ao comportamento abusivo e violento e, nas mulheres, o encorajamento para saírem destas situações. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Imagem banhada com aguardente

Há mais de 200 anos, o distrito de Morro Vermelho mantém tradição do “banho” da imagem do Senhor dos Passos, na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazareth. Na quarta-feira de Cinzas, em silêncio absoluto em sinal de respeito, 7 homens entraram na igreja, em fila, carregando garrafas de aguardente, da mesma forma que fizeram os seus antepassados. Depois de retirar do altar a imagem, do século 18, ela foi despida e recebeu um banho de cachaça em toda a escultura de cedro. A medida, conforme reza a tradição, é para evitar que a madeira se deteriore ao longo dos anos ou seja alvo dos cupins. (Jornal Opinião – Caeté)

Novo sistema é implantado

Ouro Preto está implantando um inovador sistema de segurança e monitoramento por inteligência artificial, que começou a ser testado na semana de carnaval. O sistema denominado Polsec AI, além de possuir recursos já conhecidos como o reconhecimento facial – que alerta a polícia caso um criminoso procurado passe em frente a uma das várias Polsec espalhadas pela cidade -, tem algumas funções inéditas no Brasil, como o Dejavu – que seleciona e segue um suspeito automaticamente, podendo mostrar em poucos minutos de onde uma pessoa veio e para que local essa pessoa foi, permitindo realizar a prisão de criminosos e não deixando impune os infratores. (Jornal Ponto Final- Mariana)

Imóveis do Projeto Jaíba regularizados

O prefeito de Jaíba, Reginaldo Silva, reivindicou o apoio do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Missias, a intervenção junto ao Governo do Estado de Minas para acelerar a regularização fundiária urbana e rural no município de Jaíba. Em reunião realizada recentemente, a Advocacia Geral do Estado e a Secretaria de Agricultura ficaram de enviar uma equipe para agilizar o processo, oficializando as escrituras aos proprietários de lotes agrícolas para os proprietários. (Folha de Jaíba)

MP inaugura novas instalações

O Ministério Público de Minas Gerais inaugurou na última quinta-feira, 20, novas instalações para abrigar as respectivas Promotorias de Justiça das cidades de Nova Serrana e Divinópolis. Ambas as sedes contam agora com espaços adequados para promotores de Justiça e servidores do MP prestarem um melhor atendimento aos cidadãos nova-serranenses e divinopolitanos. A nova sede provisória, que foi locada, unifica os endereços do MPMG e proporciona um local de trabalho mais adequado e seguro para servidores e membros. No imóvel o MPMG conta com três andares exclusivos. (Portal Agora- Divinópolis)

Oncologia participa de estudo

A Unidade de Oncologia da Fundação São Francisco Xavier recebeu a aprovação para participar de um estudo científico internacional que visa à implementação de novas tecnologias no tratamento do câncer. O estudo, que testa quimioterapia associada à radioterapia para câncer de pulmão avançado, vai ser iniciado ainda neste mês. Dessa forma, o HMC passa a contar com uma opção terapêutica, moderna, disponível somente nos grandes centros mundiais de tratamento oncológico. “Desde 2018, participamos de oito estudos internacionais, sendo beneficiados diversos pacientes que tiveram acesso a medicamentos de alto custo e tratamentos de radioterapia de alta tecnologia”, diz o coordenador da Pesquisa Clínica, Luciano de Souza Viana. (Diário do Aço- Ipatinga)

Iniciativas promovem melhorias

Após representação judicial do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o município de Açucena, no Vale do Rio Doce, promoveu uma série de medidas para melhorar a estrutura e o funcionamento do serviço de acolhimento institucional e familiar para crianças e adolescentes. Entre as medidas adotadas estão a contratação de psicóloga para atendimento exclusivo, a aquisição dos laudos do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária e a troca de mobílias que se encontravam em mau estado de conservação. A iniciativa foi da Promotoria de Justiça de Açucena, com o apoio da Coordenadoria Regional de Defesa da Educação e dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes do Vale do Rio Doce (Credca-VRD). (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)