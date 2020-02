Rede de Notícias do Sindijori MG

Os destinos mais procurados

O site de hospedagem Airbnb fez um levantamento sobre os destinos turístico mais procurados pelos foliões para curtir o Carnaval. A capital mineira lidera o levantamento em Minas Gerais. Capitólio, Ouro Preto, Três Corações, Poços de Caldas, Tiradentes, São João del Rey, São Lourenço, Passos e Camanducaia aparem como destinos mais requisitados na plataforma digital. Já a Associação Brasileira de Agências de Viagens fez um ranking dos destinos mais procurados no Brasil. O Rio lidera, seguido de Belo Horizonte, a frente de Salvador e São Paulo. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Ações vão ultrapassar R$ 12 bilhões

A Fundação Renova deve fechar o ano de 2020 com R$ 12 bilhões em recursos desembolsados nas ações de reparação na bacia do rio Doce desde o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015. Desse total, R$ 7,84 bilhões foram aplicados até dezembro de 2019, sendo que R$ 2,11 bilhões se referem a pagamentos de indenizações e auxílios financeiros a cerca de 320 mil pessoas em Minas Gerais e no Espírito Santo. Em 2020, o orçamento da Fundação Renova vai ser de R$ 4,68 bilhões, crescimento de 72% em relação ao ano passado. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Academia Varginhense completa 60 anos

Nesta sexta, 21, a Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências vai completar 60 anos de sua fundação. A Academia é uma associação cultural da sociedade civil, sem fins lucrativos, composta por quarenta cadeiras, cuja finalidade principal é preservar, promover, incentivar e divulgar atividades culturais, artísticas, literárias e científicas, cultivando a norma culta da Língua Portuguesa. Desde a sua fundação, a Academia tem promovido variadas atividades culturais, dentre as quais exposições de fotografias, artes visuais e plastimodelismo; palestras sobre filosofia, história, literatura, arte e educação patrimonial; entre outras. (Correio do Sul- Varginha)

“Faltômetro” será disponibilizado

Reduzir a fila de espera para consultas e exames é uma das preocupações da Prefeitura de Uberaba para garantir o acesso rápido e de qualidade à saúde no Município. Investimentos em contratações de profissionais e realização de mutirões estão entre as ações realizadas pela Prefeitura. No entanto, os números de faltas dificultam os trabalhos. Pensando nisso, a Secretaria de Saúde vai disponibilizar ‘faltômetros’ nas Unidades Básicas, Unidades Regionais e Caism, para incentivar as pessoas a comparecerem nos agendamentos. Semanalmente ou mensalmente, as unidades vão preencher o quadro com a quantidade de consultas que foram disponibilizadas e quantidade de pessoas que faltaram. (Jornal de Uberaba)

Distribuidora Ruff confirma instalação

Os diretores da Ruff Distribuidora de Petróleo estiveram com o prefeito Jarbas Correa e membros do Conselho de Desenvolvimento de Guaxupé onde confirmaram a vinda da empresa em Guaxupé. A reunião para a assinatura do contrato entre Prefeitura e Ruff aconteceu no gabinete do prefeito e foi acompanhada por várias pessoas. A instalação da distribuidora de petróleo se deu após um grupo de empresários procurar viabilidade de instalação em outras cidades e considerar Guaxupé a ideal para o investimento do grupo que vai chegar próximo a R$10 milhões. A localização geográfica e a infraestrutura adequada foram pontos importantes para a escolha do município. (A Folha Regional- Muzambinho)

Chapéu controla nível do Paraibuna

A chuva que se tornou frequente desde o início do ano, em Juiz de Fora e nas cidades da região, revela um de seus lados mais positivos nas réguas que medem o nível dos reservatórios que atendem o município. Com 84,4 % de sua capacidade, a represa de Chapéu D’Uvas opera em seu maior nível para o mês de fevereiro pelo menos dos últimos seis anos, conforme levantamento da Cesama. Na avaliação da companhia, trata-se de um índice que pode ser considerado dentro da normalidade, tendo em vista o acumulado de chuvas registrado na cidade desde janeiro até o dia de fechamento desta reportagem, em 14 de fevereiro, que são 539 milímetros. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Uber opera em Nova Serrana

A partir desta quarta-feira, 19, a Uber vai passar a operar em Nova Serrana. De cidade em cidade, a Uber está transformando o modo como os mineiros se movimentam, colocando mais pessoas dentro de menos carros e permitindo que muita gente possa gerar renda com flexibilidade e sem complicação. Ao chegar na cidade, a Uber pretende fazer parte da vida da população e oferecer uma opção de mobilidade acessível, moderna e eficiente para moradores e visitantes, conectando usuários e motoristas com o simples toque de um botão. Inicialmente, o tempo de espera por um carro pode oscilar para cima ou para baixo, mas em pouco tempo a tecnologia da Uber possibilita maior equilíbrio entre oferta e demanda. (Jornal Nova Imprensa- Formiga)