Audiência debaterá concessão em Poços

A Prefeitura e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) promovem na terça-feira, 18, audiência pública para debater a minuta do edital de concessão onerosa dos pontos turísticos de Poços de Caldas. O evento tem início às 10h, na Urca. A audiência pública é uma das etapas do processo de concessão onerosa dos pontos turísticos à iniciativa privada. Uma outra etapa é a realização de reuniões, chamadas de “road show” com possíveis investidores interessados na concessão. As reuniões já aconteceram em São Paulo e Belo Horizonte. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Câmara rejeita redução de vereadores

A Câmara Municipal de Teófilo Otoni discutiu e votou pela 2ª vez o Projeto de Lei que visava reduzir o número de vereadores. O projeto de autoria do vereador Cajaíba, votado pela 1ª vez em novembro de 2018, em regime de urgência, visava reduzir o número de vereadores de 19 para 11. Na mesma sessão, o vereador Northon Neiva entrou com uma emenda para baixar de 19 para 15, entendendo que esse número seria ideal partindo do número de habitantes na cidade. Se são 150 mil habitantes, ficaria 1 vereador para cada 10 mil. Mas a matéria foi rejeitada. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Atingidos podem definir indenização

A Matriz de Danos usada como base de cálculo para indenizações a atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, vai poder ser atualizada para valores mais próximos àqueles perdidos pelas vítimas. Isto por que, nesta terça-feira, 11, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) recusou por unanimidade recurso da Samarco, Vale e BHP Billiton, contra a liberação do valor para pagamento da Matriz de Danos dos atingidos, estimado em cerca de R$ 1,5 milhão. Em suma, a decisão legitimiza a base de cálculo independente para indenizações que foi requisitada pelas vítimas. (Portal Cidade- Mariana)

Caratinga deve regularizar coleta

O presidente Jair Bolsonaro assinou na última quarta-feira, 12, o decreto que regulamenta a logística reversa de produtos eletroeletrônicos, determinando que empresas do setor a implantem sistemas de coleta desse tipo de resíduo, dando destinação correta. 44 municípios de Minas Gerais são alvo deste sistema, incluindo Caratinga e Manhuaçu. Dentre os produtos objeto de coleta, estão aparelhos de ar condicionado; telefones celulares e sem fio; fogão; painéis fotovoltaicos; relógios; computadores e ventiladores. (Diário de Caratinga)

Projeto soltou mais de 17 mil peixes

Nascidos e criados na beira do Rio Itamarandiba, os irmãos Dilson e Hélio Gomes, convivendo com uma natureza vasta e um Rio cheio de peixes, foram vendo com o passar do tempo uma redução significativa de peixes no rio, vendo o Rio se acabando, e os peixes sumindo, resultado da pesca predatória. Incomodados com aquela situação, os irmãos se juntaram para tentar amenizar o problema, então começaram a pedir a família para ajudá-los a repovoar o Rio Itamarandiba, daí então o pai, os irmãos, primos e tios se juntaram com eles e conseguiram arrecadar o valor para a compra de mais de 7 mil peixes. (Gazeta dos Vales- Capelinha)

OP é reforçada como nova matriz

Ouro Preto tem se preparado para se tornar um grande indutor de tecnologia na Região dos Inconfidentes. O executivo municipal tem se empenhado em tomar medidas que facilitem a permanência de organizações tecnológicas e ao mesmo tempo atraiam outras empresas com atividades ligadas à tecnologia. Dentre as medidas já tomadas, está a lei de incentivo de bases tecnológicas sancionada pelo prefeito Júlio Pimenta e que dispõe sobre incentivos fiscais para empresas do ramo. Para as empresas que estiverem credenciadas, a Lei prevê, dentre outros benefícios, a redução da alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para 2%. (Jornal Voz Ativa- Ouro Preto)

Jornal faz parceria pelos emigrantes

O jornal Diário do Rio Doce e o Brazilian Times – jornal dedicado à comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos – articularam uma parceria para prestar serviço e garantir informações aos emigrantes. A diretora de marketing do Brazilian Times visitou o DRD e se reuniu com representantes do Sistema Leste de Comunicação e com o presidente da Associação de Parentes e Amigos de Emigrantes (Aspaemig). “Nosso trabalho com a comunidade é totalmente voltado aos brasileiros que moram nos Estados Unidos, com notícias do que acontece lá e aqui também. Estamos muito interessados em criar ponte com o DRD para estreitar essa relação, para os brasileiros que moram nos Estados Unidos saberem as notícias daqui, e levando notícias daqui para lá. Muitas pessoas que os parentes não têm notíias e ficam preocupadas”, comentou a representante do Brazilian Times, Mara Borges. (Diário do Rio doce – Governador Valadares)