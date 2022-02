Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Frete tem alta de 50% em Uberlândia

Assim como acontece em todo o país, Uberlândia vive um cenário de crescente encarecimento dos preços dos combustíveis. Se a gasolina e o etanol já estavam castigando o bolso, em fevereiro o grande vilão da economia tem sido o diesel. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor do litro vendido na cidade registrou um aumento de 46,8% neste mês se comparado ao mesmo período de 2020. Com a alta, transportadoras que atuam no município estão registrando um crescimento de até 50% nos custos operacionais para realizar fretes. (Diário de Uberlândia)

Banheiros unissex proibido em Itaúna

Por 12 votos favoráveis, foi aprovado o projeto do vereador Kaio Guimarães que proíbe a construção de banheiros “unissex” em Itaúna. Conforme a proposta, os banheiros devem ser em dupla, um para o público feminino e outro para o público masculino. A proibição é para espaços públicos e particulares com frequência de pessoas. Como o assunto é de grande importância para a população, na visão dos vereadores, dois convidados participaram da reunião para debater a proposta, cada um defendendo um lado. (Folha do Povo – Itaúna)

Vagas para filhos de deficientes

A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou, em segundo turno, projeto de lei que pretende garantir aos filhos de pessoas com deficiência ou com idade superior a 60 anos prioridade na oferta de vagas na rede municipal de educação nas escolas mais próximas de suas residências. O mesmo vale para crianças cujos responsáveis se enquadrem nos mesmos grupos. Depois de possíveis adequações em sua redação, sem discussão do mérito e aprovada, o projeto segue para sanção ou veto da prefeita Margarida Salomão (Tribuna de Minas – Juiz de Fora).

Comércio varejista mineiro otimista

O comércio varejista mineiro está mais esperançoso neste primeiro semestre de 2022, quando espera vender mais do que nos últimos seis meses do ano passado. É o que aponta a pesquisa de Expectativa de Vendas, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG). Segundo o estudo, 54,4% das empresas entrevistadas acreditam que o primeiro semestre deste ano será melhor que a segunda metade de 2021. No segundo semestre de 2021, os resultados nas vendas em relação ao mesmo período de 2020 apresentaram um aumento de 45,3% – uma melhora de 20%. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Valadares faz regularização

Foi realizada em Governador Valadares uma audiência pública do Programa de Habilitação e Entrega de Títulos de Regularização Fundiária – Morar Legal Valadares, organizado pela Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan) da prefeitura da cidade, o objetivo do evento era frisar a importância da moradia regularizada para os moradores da região. A empresa Versaurb-Geo Informação, Engenharia e Arquitetura, foi escolhida para comandar o programa, que tem o objetivo atender a população de maneira eficiente e quase gratuita, já que cerca de 97% dos atendidos não pagará pelo serviço. (Diário do rio Doce – Governador Valadares)

Museu de Caeté celebra 43 anos

Construído no final do século 18, o Museu Regional de Caeté, que já foi casa do Barão de Catas Altas João Batista Ferreira Coutinho, traz consigo a história da formação da cidade. O acervo do Museu Regional é basicamente de artes sacras, mobiliário do Brasil de 1700 e 1800 e peças de arte popular do século 18. Durante as comemorações de aniversário, teve apresentação musical do artista caeteense Maurinho Sá, e uma exposição sobre as “Praticas e Manifestações do Culto a Nossa Senhora de Nazareth”. (Jornal Opinião – Caeté)

Gurinhatã vai realizar a 23ª Expoguri

Uma reunião de trabalho visando uma parceria mais dinâmica entre às entidades definiu a realização da 23ª Expoguri, no período de 19 a 22 de maio de 2022. Evento este que terá feiras de gados, leilões, cavalgadas, provas de laços, palestras, torneio leiteiro, rodeio e shows musicais. Um destaque salientado tanto pelo prefeito Wender Luciano, como pelo coordenador e eventos, Wender Carlos, todos os eventos realizados pela administração municipal terão a participação da comunidade de forma gratuita, sem nem custo para a população. (Folha da Região – Ituiutaba)