Jaíba inicia comarca com 4.376 processos

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que a Comarca de Jaíba, instalada na semana que passou, terá suas atividades iniciadas com 4.376 processos que estavam tramitando no Fórum de Manga, relacionados à jurisdição do Fórum de Jaíba. A partir de segunda-feira, dia 20 de janeiro o novo fórum funcionará com expediente normal. Efetivada a instalação, serão redistribuídos à Vara Única da comarca todos os processos e as ações referentes Jaíba que, na data da instalação da comarca, se encontrarem em tramitação na Comarca de Manga, à exceção daqueles que estiverem prontos para sentença. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Operação em fábrica de produtos de beleza

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou, na quarta-feira (15), a segunda fase da operação “Fraudator”, com investigações que apuram uma série de estelionatos que teriam sido praticados por uma associação criminosa que se articula em Muriaé. Foram cumpridos dez mandados judiciais de busca e apreensão na cidade, entre eles, um mandado no município de Patrocínio do Muriaé. Em decorrência das buscas, produtos foram apreendidos onde reside um dos investigados, um homem de 35 anos, e foi constatada a existência de uma espécie de fábrica clandestina no local, que seria voltada para a falsificação de produto de beleza, vendido como “máscara capilar”. (Gazeta de Muriaé)

Estudo da CNM alerta para drogas

Pesquisa da Confederação Nacional de Municípios (CNM), divulgada na última segunda-feira, aponta que 97,31% de 1.599 cidades brasileiras enfrentam problemas com consumo de drogas. A circulação de crack especificamente foi apontada por 73,80% dos Municípios que participaram do estudo – disponível on-line na Biblioteca da entidade e com dados atualizados no mapa do Observatório do Crack. Os municípios foram classificados como ‘sem problemas’, ‘baixo’, ‘médio’ e ‘alto’. Manhuaçu foi classificação ‘médio’, já Manhumirim foi ‘alto’. (Diário de Manhuaçu)

Instituição de idosos de Nanuque condenada

Em julgamento de Ação Penal proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Nanuque, no Vale do Mucuri, a Justiça condenou oito pessoas envolvidas em um esquema de fraude e apropriação de bens de idosos albergados em uma instituição de longa permanência da cidade. A presidente da entidade, duas filhas dela, o filho, o genro e a secretária da instituição foram condenados por apropriação indébita por 15 vezes e induzimento a outorga de mandato por 66, além de estelionato, por duas vezes, e organização criminosa). (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

MG deve R$ 72 mi para Saúde de Uberaba

O governo de Minas Gerais deixou de repassar, em 2019, quase R$ 3,9 bilhões aos municípios mineiros por meio do Fundo Estadual de Saúde, segundo dados presentes no Portal da Transparência. Segundo o Portal, as verbas enviadas pelo Estado aos fundos municipais de saúde somaram 54% dos valores empenhados – reservados em Orçamento para essa função. Esse é o menor percentual de execução na área desde 2002, quando o governo começou a divulgar os dados sobre receitas e despesas. Para Uberaba, o governo deixou de repassar, até 31 de dezembro, R$ 72.002.192,89, sendo R$ 50.798.067,03 da gestão do governo Pimentel, acumulado até 2018, e R$ 21.204.125,86 do Governo Zema, no acumulado de 2019. (Jornal de Uberaba)

Paraíso distribui mudas de café

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário) de São Sebastião do Paraíso realizou a entrega de mudas de café aos produtores cadastrados. Foram produzidas no viveiro municipal cerca de 15 mil exemplares da espécie Catuai 62. “O material é destinado ao replantio e será entregue junto com 50 quilos de calcário que também será repassado aos cafeicultores”, informa Marco Aurélio Alves de Paula, chefe do Departamento de Agricultura. O programa de produção de mudas foi criado em setembro de 2018 e a primeira remessa distribuída há um ano. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Papelarias têm horário especial em JF

O horário especial para a compra de material escolar já está valendo em Juiz de Fora, desde a última quinta-feira. O aumento do tempo de atendimento em papelarias e livrarias tem por objetivo dar a pais e responsáveis mais conforto para comparar as opções. Aqueles que trabalham durante o horário comercial têm como fazer uma busca mais cuidadosa pelos produtos e podem fazer as compras com mais tranquilidade. Os estabelecimentos desse setor podem funcionar até o dia 15 de fevereiro das 8h às 20h de segunda a sexta-feira e das 8h30 às 16h aos sábados. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)