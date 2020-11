Rede de Notícias do Sindijori MG

Poços é a 39ª cidade mais competitiva

O Ranking de Competitividade dos Municípios, lançado pela primeira vez em 2020, tem o intuito de gerar diagnósticos e direcionamentos para a atuação dos líderes públicos municipais. Foi realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a plataforma Gove e o Sebrae e analisa a capacidade competitiva das cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes. Poços de Caldas garantiu a 39ª colocação geral como cidade mais competitiva do Brasil, com nota de 55,81, e a quarta de Minas Gerais, perdendo apenas para Belo Horizonte, Uberlândia e Nova Lima. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Polícia Federal inaugura nova sede

A Polícia Federal inaugurou, na quinta-feira, 19, nova sede em Montes Claros localizada na Vila Brasília. Com salas amplas, instalações modernas e sólida infraestrutura, a nova casa da PF em Montes Claros oferece excelentes condições de trabalho a todos os servidores e colaboradores. A cerimônia foi presidida pelo Superintendente Regional da PF em Minas Gerais, Cairo Costa Duarte, e contou com a presença do deputado federal Delegado Marcelo Freitas, vários chefes de delegacia do interior do Estado, delegados, agentes e escrivães lotados em Montes Claros. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

OAB empossa comissão do agronegócio

A Subseção da OAB em Itabirito empossou nesta sexta-feira, dia 20 de novembro, a recém-criada Comissão de Direito do Agronegócio. A cerimônia, com transmissão online, contou com a participação do Presidente da Comissão Estadual do Agronegócio da OAB/MG, Dr. Manoel Mário de Souza Barros. “A ideia é, por meio da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB, estimular o empreendedorismo, tanto na agricultura quanto na pecuária, como alternativa econômica para a região de Itabirito. O primeiro passo será envolver instituições parceiras”, destaca Paulo Barbosa, Presidente da 62ª Subseção da OAB Itabirito. (Jornal O Liberal- Itabirito)

Obras do Bloco Cirúrgico avançam

A Secretaria de Saúde de Ipatinga informa que estão sendo realizadas as obras de construção do Bloco Cirúrgico do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), no bairro Cidade Nobre. Até essa segunda-feira, 23, a empresa contratada para execução do projeto já havia realizado a metade dos serviços de demolição e retirada de entulho na área programada para a unidade, além de iniciar os serviços de fundação, alvenaria e estrutura. Ainda conforme a secretaria, também estão sendo desenvolvidas, nesta fase, as instalação hidráulicas, com 30% concluídos. (Diário do Aço- Ipatinga)

Retorno gradual de escolas privadas

O retorno gradual das atividades presenciais em escolas provadas, durante a pandemia de Covid-19, foi autorizado em Nova Serrana. Segundo o decreto publicado nesta segunda-feira, 23, no Diário oficial do Município, poderão retornar as instituições de ensino infantil, fundamental, médio e superior. A norma determina que, para o retorno, as escola deverão apresentar e e implantar os protocolos sanitários e submetê-los à análise da Vigilância Sanitária. Nova Serrana faz parte da macrorregião Oeste e micro Pará de Minas, ambas na Onda Verde do Programa Minas Consciente. (Nova Imprensa- Formiga)

Setor de hemodinâmica inicia atendimentos

O Hospital Municipal e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro celebra, neste mês de novembro, 10 anos de atendimento e compromisso com a Saúde de Uberlândia. Neste ano este mês também registra um importante marco para a rede municipal de saúde: trata-se do início da realização, de forma gradativa, dos procedimentos do setor de hemodinâmica, que foi inaugurado em junho deste ano. A implementação do novo setor do Hospital Municipal é um avanço a unidade hospitalar, já que passa a oferecer exames de cateterismo, arteriografia e angioplastia. (Pontal em Foco- Ituiutaba)

SL adere ao sistema de licenciamento simplificado

A partir de 30 de novembro, a Prefeitura de Sete Lagoas estará integrada ao novo sistema de licenciamento sanitário simplificado proposto pela Junta Comercial de Minas (Jucemg), para desburocratizar procedimentos e facilitar a tramitação de processos de interesse do contribuinte. Esta nova modalidade de licenciamento faz parte do sistema integrador estadual, que permitirá a abertura de negócios em um único local, totalmente pela internet. Para a Vigilância Sanitária ser credenciada nesse processo, foi preciso que a Prefeitura se integrasse à rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de empresas e negócios. (Boca do Povo- Sete Lagoas)