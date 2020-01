Rede de Notícias do Sindijori MG

Gardênia vende diversas linhas no Sul

A Expresso Gardênia vendeu nos últimos meses várias de suas linhas de trajeto curto no Sul de Minas. Segundo a Gardênia, as vendas fazem parte de uma estratégia de capitalização da empresa. Na terça-feira, 14, aconteceu a venda mais recente: as linhas que ligam Ouro Fino a Monte Sião e Bueno Brandão. A compradora foi a Expresso Inconfidentes. As primeiras a serem vendidas na região foram as linhas Pouso Alegre x Vila Passa Quatro, e outras da região de Bragança Paulista, Toledo, Munhoz e Jacutinga. Todas acima para a Max Tour. Já a empresa Venetur adquiriu as linhas Itajubá a Maria da Fé e a Brasópolis, e as que ligam Pouso Alegre a São Sebastião da Bela Vista e a Paraisópolis. ((Diário Regional – Pouso Alegre)

Gás de cozinha está mais barato em Poços

O Procon/Poços divulgou a pesquisa mensal de preços do botijão de 13 quilos do gás de cozinha vendido na cidade. É a primeira pesquisa do ano. O preço do gás de cozinha caiu 2,98% para a retirada no depósito. Já para a entrega em domicílio, o preço caiu 1,48% em relação à pesquisa realizada em 16 de janeiro de 2019. Foram pesquisados 15 estabelecimentos em Poços. Como faz sempre o Procon também divulgou a variação. Para a retirada no depósito, os preços variam entre R$ 65 e R$ 70. Na venda em domicílio, os valores ficam entre R$ 75 e R$ 80. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

4,5 mil downloads do ‘Preço Bomba’

O aplicativo “Preço Bomba”, que monitora o preço de combustíveis em Uberaba, foi lançado há pouco mais de uma semana, já apresenta grande adesão por meio dos consumidores. Até nessa quarta-feira foram feitos 4.513 downloads. O app foi lançado no dia oito de janeiro.De acordo com o presidente da Codiub – Inteligência Digital, Denis Silva, foram poucos relatos de bug, que já foram resolvidos pela companhia, e o Procon está atualizando o sistema. Silva ainda ressaltou que que seria interessante se os postos pudessem atualizar os dados/preços e que aqueles que se interessarem podem procurar a Codiub para fazer essa atualização para ficar em tempo real. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Timóteo aciona Semad contra a Copasa

O prefeito de Timóteo, Douglas Willkys, teve uma agenda quinta-feira (16) em Belo Horizonte para tratar sobre a questão da tarifa de esgoto e do aumento das contas de água pela Copasa em Timóteo. O governo antecipou que irá protocolocar na Justiça da comarca uma Ação Civil Pública (ACP) contra a cobrança, considerada abusiva, da taxa de esgoto pela concessionária do serviço público. Na ACP, baseada no direito do consumidor, será solicitado à Justiça o pedido de uma liminar para suspender a taxa e realizar uma perícia para apurar se de fato está sendo feita a coleta de esgoto e em quais locais. (Diário do Aço – Ipatinga)

Vale pode assumir obras do hospital

A construção do Hospital Regional Divino Espírito Santo pode ter encontrado um aliado inesperado para enfim ser retomada. De acordo com o vice-prefeito, Rinaldo Valério, a mineradora Vale deve assumir a responsabilidade das obras, que estão paradas desde 2016. Ainda conforme Rinaldo, a ação é compensatória ao Estado, devido aos estragos provocados pelo rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho. O desastre matou cerca de 250 pessoas e provocou um prejuízo milionário para a cidade e todo o estado. Apesar da informação de Valério, a Superintendência Regional de Saúde (SRS) negou conhecer a proposta (Jornal Agora – Divinópolis)

Siderúrgica coloca funcionários em lay-off

A Gerdau colocará 45 funcionários em lay-off (suspensão temporária de contrato de trabalho), a partir de segunda-feira (20), na usina de Barão de Cocais. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Lúcio Bonifácio Pastor “Lução”, disse que há um acordo com a siderúrgica para que não ocorra nenhuma demissão. “Serão 45 trabalhadores que vão ter o contrato de trabalho suspenso, mas tem um acordo muito bem amarrado entre sindicato e empresa que não vai ter demissão”, garantiu. (Diário de Itabira)

Câmara devolve recursos em Itaúna

A Câmara de Itaúna devolveu o valor de R$ 1,5 milhão aos cofres da Prefeitura. No comunicado, a Câmara informou que em abril foram devolvidos aos cofres públicos R$ 100 mil, que foram destinados à Casa de Caridade Manoel Gonçalves. Os restantes R$ 1,4 milhão foram repassados em dezembro e utilizados para que o Município quitasse a segunda parcela do décimo-terceiro dos servidores municipais. (Folha do Povo – Itaúna)