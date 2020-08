Rede de Notícias do Sindijori MG

Muriaé faz plano de desenvolvimento

Primeiro é preciso saber onde se está, para depois planejar para onde ir e de que forma caminhar. Foi com base neste conceito que diversas instituições muriaeenses participaram, em reunião por videoconferência da primeira de oito oficinas para elaboração do novo Plano de Desenvolvimento Econômico Local. O plano tem o objetivo de ajudar as empresas a recuperaram a competitividade, especialmente com o cenário de incertezas provocado pela crise da covid-19. (Gazeta de Muriaé)

Lei proíbe canudo em Uberaba

Procon se prepara para fiscalizar cumprimento de lei municipal que proíbe o uso de canudos plásticos em Uberaba. A proposta é de iniciativa do vereador Rubério Santos (MDB) e foi aprovada em maio de 2019 na Câmara Municipal, mas estabeleceu prazo de um ano para a adequação dos estabelecimentos. A partir de agora, infratores estão sujeitos a penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. Conforme a legislação municipal, a partir de agora está proibido o fornecimento de canudos plásticos aos clientes de hotéis, restaurantes, bares, padarias e outros. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Construtores denunciam abuso

A Associação dos Construtores de Sete Lagoas – Ascon7 – protocolou requerimento junto à Promotoria de Justiça em Sete Lagoas para que o órgão apure possíveis abusos de elevação nos preços de materiais de construção civil na cidade. O manifesto da Ascon7 sugere rigorosa investigação dos valores praticados em insumos como: cimento, areia, concreto usinado, brita, ferragens e tijolos. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

Investimentos em Arcos

O senador e líder do Democratas no Senado, Rodrigo Pacheco, assegurou o repasse de mais R$ 133 mil para investimentos em Arcos. O valor, oriundo de emenda parlamentar, foi destinado para obras de reabilitação da avenida Dr. João Vaz Sobrinho. De acordo com a prefeitura, cerca de 32% da obra já foram finalizadas. Para Rodrigo Pacheco, mesmo que, neste ano, as atenções estejam voltadas para o enfrentamento à Covid-19, é preciso continuar atendendo outras demandas da população. (Correio Centro Oeste – Arcos).

Taxistas relatam queda

Há algum tempo os taxistas vêm sofrendo com a potencialização dos serviços de transporte por aplicativos. Agora, por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o número de passageiros diminuiu ainda mais, o que acabou prejudicando os motoristas de táxi. De acordo com o Sindicato dos Taxistas de Governador Valadares, muitos motoristas são pais de família, principalmente os que trabalham à noite, e estão passando dificuldades. Por isso, lançou uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para ajudá-los. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Santana terá tratamento de esgoto

Com recursos da ordem de R$ 10 milhões, a Copasa iniciou na semana que passou as obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da sede do município de Santana do Paraíso. A obra, que contribuirá para a despoluição do Córrego Soveno e preservação do meio ambiente, deverá ser concluída dentro de 16 meses. O empreendimento contempla a instalação de equipamentos destinados à coleta, ao transporte e ao tratamento dos esgotos domésticos. (Jornal Classivale – Ipatinga)

Bombeiros recebem novos cães

O 9º Batalhão de Bombeiros Militar (9ºBBM), sediado em Varginha, recebeu mais dois cães na equipe de Busca, Resgate e Salvamento com Cães. Os dois filhotes, da raça Malinois, irão auxiliar nos trabalhos de resgate do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais na região. Para o Tenente Ilenildo Prata de Paula, chefe do canil, “a vinda de novos cães para o plantel é de suma importância para o bom trabalho de resgate com cães e será muito importante no salvamento de vítimas perdidas em vários pontos turísticos do sul de minas” informou o oficial. (O Popular – São Lourenço).

Itabirito faz plantação de Ipês

Desde o fim de 2019, a Prefeitura de Itabirito, em parceria com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), implantou o programa “Endereço Verde – Meu Ipê”, em que cada ipê é a referência de um local público, remetendo ao endereço de IP, utilizado pela informática. Até o mês de agosto de 2020, 213 árvores foram plantadas na cidade, na sua maioria ipês amarelos e brancos, além de espécies frutíferas. (Jornal Liberal – Itabirito).