Caratinga tem hotel do isolamento

A população que se encontra em situação de rua e migrantes em Caratinga, que tenham sido notificados como casos suspeitos ou confirmados de covid-19, vão ter hospedagem em hotel para permanecer em isolamento social. A prefeitura abriu processo de licitação com o objetivo de contratar empresa especializada para o fornecimento de pacote de hospedagem para este público, que é acompanhado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). O valor total estimado é de R$ 81.166,00. (Diário de Caratinga)

MOC tem 300 empresas fechadas

No relatório elaborado em maio pelo economista Reinaldo Cezar Sandes, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ele destaca que dados da Junta Comercial de Minas Gerais aponta que mais de 300 empresas deram baixa em Montes Claros. “A pandemia do Covid-19 impôs ao mundo um novo padrão de costumes, tanto de pessoas quanto de organizações”. O isolamento social das famílias provocou quedas no consumo de bens e serviços. Por consequência, empresas foram obrigadas a demitir funcionários e, em casos extremos, fechar as portas. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Criminalidade reduz no 1º semestre

Resultados expressivos foram alcançados pelo 52º Batalhão da Polícia Militar (52º BPM), neste 1º semestre de 2020, com redução da criminalidade na Região dos Inconfidentes. Foram registrados 5.715 Boletins de Ocorrências, de naturezas diversas, e realizadas 7.989 operações policiais. Em relação à efetividade das Operações de Repressão Qualificada à Violência (RQV) o aumento foi de 60,12%. Houve aumento expressivo de 77,33% de armas de fogo apreendidas; de 62,5% dos veículos recuperados e de 92,27% dos registros de ocorrências de tráfico de drogas. (Portal da Cidade- Mariana)

Laboratório recebe recurso

O Laboratório Multiusuário de Diagnóstico Avançando da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) vai passar por adaptações. O projeto que recebeu a verba tem como objetivo ampliar a testagem em Ouro Preto, Mariana, Itabirito e João Monlevade, permitindo auxiliar no estabelecimento de políticas públicas para o enfrentamento da Covid-19. A meta é executar, no período de 12 meses, 10 mil diagnósticos moleculares e 4 mil sorológicos. (Jornal Voz Ativa- Ouro Preto)

Ipatinga adquire gerador

A Secretaria de Saúde de Ipatinga informa que adquiriu um gerador que vai ser utilizado para garantir, mesmo em caso de quedas de energia, a conservação das vacinas utilizadas pela rede pública do município. A instalação do aparelho foi concluída nesta quinta-feira, 30, na Central de Vacinas, localizada em área anexa à Unidade Básica de Saúde do bairro Bethânia. O investimento do município foi de quase R$ 100 mil. Foram utilizados recursos do Governo Federal. O gerador de energia também vai garantir que o armazenamento dos imunobiológicos fique entre 2 e 8 graus, temperatura adequada para a conservação. (Diário do Aço- Ipatinga)

Araguari fecha o mês com saldo positivo

De acordo com últimos dados fornecidos pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) através do Ministério da Economia, o Brasil fechou 10.984 vagas em junho de 2020. Em Araguari o comparativo dos meses de março a junho apresenta melhoras. No mês de março o setor de agropecuária teve 14 admissões e 40 desligamentos, o comércio teve 179 admissões e 204 demissões e da construção com 75 admissões e 89 demissões, sendo estes os mais impactados até o momento. (Gazeta do Triângulo- Araguari)

Covid-19 é motivo de 95 ações

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 95 ações trabalhistas movidas na região foram motivadas pela doença. A informação é do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 3ª Região de Minas Gerais, e leva em consideração o acervo de processos distribuídos na 1ª e 2ª Varas do Trabalho da Jurisdição de Passos. Do total de ações, 61 ainda estão em tramitação e 34 já foram arquivadas. Esses dados estatísticos abrangem os municípios de Passos, Alpinópolis, Cássia, Claraval, Ibiraci, Itaú de Minas, São João Batista do Glória e São José da Barra. (Folha da Manhã – Passos)