Comida di Buteco via delivery

Com 20 edições realizadas, o Comida di Buteco é um concurso nacional, presente em 21 cidades do Brasil, elege o melhor do buteco do país e Poços de Caldas é uma delas. Em tempos de isolamento social, o objetivo de ajudar o boteco tradicional se torna ainda mais importante. Com esse intuito que o CDB lançou o #ButecoDiCasa. Trata-se de uma campanha de incentivo ao delivery, que engloba os participantes de 2019 que utilizam plataformas de entrega e oferecem a possibilidade de retirar um pedido na loja. A edição de Poços vai começar no dia 10 de julho. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Receita inaugura 21 postos

De forma virtual, a Receita Federal de Varginha inaugurou 21 Pontos de Atendimento Virtual (PAV) na região. Os PAV surgem, como iniciativa da RF, em conjunto com as Prefeituras Municipais, com objetivo de aumentar a capacidade de atendimento local da RFB por meio das novas possibilidades de atendimento a distância. Os novos pontos são de: Bom Sucesso; Camanducaia; Cambuí; Campanha; Campos Gerais; Carmo da Cachoeira; Carmo de Minas; Carmo do Rio Claro; Caxambu; Guapé; Machado; Maria da Fé; Nepomuceno; Ouro Fino; Paraisópolis; Perdões; Piranguinho; Santa Rita do Sapucaí; Santo Antônio do Amparo; Três Corações; Três Pontas. (Correio do Sul- Varginha)

Voos programados para agosto

A retomada dos voos no Aeroporto Presidente Itamar Franco, localizado entre as cidades de Rio Novo e Goianá, na Zona da Mata, está programada para o próximo mês, conforme informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). De acordo com o sistema de consulta de voos do órgão regulador, as operações da companhia Gol estão agendadas a partir do dia 2 de agosto. A assessoria da Concessionária do Aeroporto da Zona da Mata explicou que, neste período de pandemia, o local segue funcionando com equipe reduzida, apenas para atendimento à aviação geral. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

UFSJ é habilitada

Desde ontem os municípios da Macrorregião Oeste já podem enviar as amostras para teste covid-19 para a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Campus Dona Lindu, em Divinópolis. O processo ocorre após a instituição ser habilitada pelo Estado com parecer favorável da Fundação Ezequiel Dias. Antes, o material biológico coletado do paciente era enviado para a Funed. Com a habilitação, a universidade vai realizar 60 exames por dia e o novo fluxo tem o objetivo de analisar os exames e oferecer o diagnóstico mais rápido. (Portal Agora- Divinópolis)

Mais de 26 mil foram contempladas

Mais de 26 mil pessoas foram contempladas com Auxílio Emergencial em Barbacena. Os números são de dados levantados pelo G1, através do portal de transparência do Governo Federal. Com isso, foram movimentados mais de R$ 18 milhões em cada parcela somente com os beneficiados da cidade. Na região, Barbacena só perde para Juiz de Fora, que teve mais de 103 mil beneficiados. Se levar em consideração total a região da Zona da Mata e Campo das Vertentes, foram beneficiados 248.215 pessoas, totalizando uma movimentação de R$ 171.953.400. (Folha de Barbacena)

Exposição virtual homenageia Mariana

Até o dia 23 de julho, o Museu Casa Alphonsus de Guimaraens realiza, em suas redes sociais, a exposição virtual Alphonsus: Ruas e Luas, uma homenagem aos 150 anos de nascimento de Alphonsus de Guimaraens e também às três cidades mineiras em que o poeta viveu: Ouro Preto, Conceição do Mato Dentro e Mariana. Para comemorar os 150 anos de nascimento de Alphonsus de Guimaraens, o Museu Casa Alphonsus de Guimaraens convidou fotógrafos das três cidades onde o poeta viveu para nos ceder imagens produzidas no mesmo ambiente que inspirou a produção artística do poeta. (Portal da Cidade- Mariana)

Fórum vai distribuir 40 mil máscaras

Foi iniciada a distribuição gratuita de 40 mil máscaras reutilizáveis em Taiobeiras. A iniciativa é da juíza da comarca, Juliana Campos, que conseguiu autorização do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para utilizar recursos disponíveis na conta judicial da comarca. “Todas as comarcas têm uma conta onde os condenados depositam penas de multa e o TJMG permitiu que parte do valor existente na conta de Taiobeiras fosse destinado às ações de combate à propagação da Covid-19”, explicou a juíza. (Folha Regional- Taiobeiras)