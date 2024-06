COLUNA ABRINDO O JOGO

Estádio Léo Baião: Ele merece!

Essa semana, o nome do saudoso amigo e colega de profissão Léo Baião, foi aprovado pela Câmara Municipal de Caratinga para ser homenageado, dando nome ao estádio Municipal que está sendo construído no bairro Santa Cruz. Indiscutivelmente, em sua curta passagem entre nós, Léo exerceu sua função com profissionalismo, fez amigos e foi amigo por onde passou. Deixou um legado indelével na comunicação e jornalismo regional. Apaixonado por futebol, fez carreira como apresentador, narrador e comentarista. Portanto, deixou sua marca no esporte e merece a homenagem. Entretanto, como qualquer homenagem, sempre tem debates se outras pessoas também não mereciam. A resposta é simples: Claro que sim. Caratinga sempre foi um celeiro de personagens importantes. Cada um com sua história e relevância. Na minha humilde opinião, não cabe a nenhum de nós julgar o tamanho da importância desse ou daquele.

Todos fizeram história

Essa semana fui indagado sobre nomes que também merecem homenagens. Sem muito esforço, listei onze nomes: Eurico Gade foi precursor da cobertura do nosso futebol amador através da Rádio Caratinga AM. Incentivou como poucos a divulgação e colaborou muito para a divulgação do esporte regional.

Nelson Souza, um gênio da legislação esportiva, ajudou a criar alguns clubes da cidade, fez parte do começo da Liga Caratinguense de Desportos, e transmissões esportivas.

Canuta, um dos maiores e mais vencedores técnicos do nosso futebol. Comandando grandes clubes da cidade. Só Otávio Cirilo, assim como técnico vitorioso e criador da Copa Distrital em 1984.

Só Luiz Eugênio, o mais competente técnico de formação do nosso futebol. Formou gerações de jogadores e pais de família. Fifi, um dos maiores jogadores da história do futebol Regional, craque que ultrapassou barreiras.

Cacau, considerado o maior goleiro da história do futebol regional, com carreira internacional. Nailton Gomes, radialista, repórter de pista que marcou época nos grandes momentos do esporte regional.

Paulinho Prado, jovem que se dedicou a criar oportunidade para outros jovens através do futebol. Com dedicação e carisma. Ajudou muitos a encontrarem um caminho. Jota Baranda, narrador o icônico de rádio. Promovia como poucos e incentivava o futebol. Principalmente na zona rural.

Moacir, eleito pelos colegas e adversários como o melhor jogador do nosso futebol em todos os tempos. Seus feitos atravessaram gerações.

Não tenho a menor dúvida, além desses nomes, temos tantos outros que também merecem homenagens. A questão, é que a escolha de um ou outro não diminui a importância de nenhum deles. Mais importante que o nome do estádio municipal, é saber se está sendo construído dentro das medidas oficiais e como o município pretende utilizá-lo.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm