COLUNA ABRINDO O JOGO

Rogério no Vasquinho

Neste último sábado (25), a comunidade do Córrego Cachoeira Alegre” Vasquinho”, no distrito de Sapucaia, recebeu a visita do pré-candidato a prefeito pelo partido Republicanos, o empresário Rogério Soares. Morando na comunidade há alguns anos, acompanhei ao lado de um grande número de pessoas, em especial dos amigos João Dário e Altair, o que Rogério tinha a dizer. O pré-candidato se apresentou demonstrou simplicidade, ouviu algumas lideranças comunitárias e falou sobre suas ideias.

Em relação a esporte e lazer, Rogério ressaltou a importância da presença do poder público municipal nos Distritos de maneira efetiva, através da secretaria, elaboração de programas, parcerias através de leis de incentivo e emendas. Em diversos momentos, o pré-candidato lembrou sua origem, o gosto pelo esporte e diz ser um homem que gosta de festa. Foi um bate-papo franco e sincero com o povo do Vasquinho. Obviamente, Cachoeira Alegre está aberta a ouvir os demais pré-candidatos que se dispuserem a visitar nossa comunidade. Sendo convidado, faço questão de estar presente.

Parceria fechada

O Grupo Cettatic Sports oficialmente confirma a parceria junto ao espaço do 62° Batalhão da Policia Militar MG. Os treinos serão entre manhã e noite e auxiliará junto as grades do projeto esportivo dos Tigres. O comando da PM tem demonstrado enorme sensibilidade em apoio ao esporte. A diretoria do Cettatic agradece na pessoa do capitão Ribeiro pelo acolhimento.

Futebol precisa ser feito com seriedade

Este domingo, estava marcada a final do Campeonato de Master, promovido pelo departamento de esporte municipal para jogadores com mais 40 anos. Porém, a equipe de Imbé de Minas que deveria fazer a final contra a equipe de Santo Antônio de Manhuaçu, simplesmente não compareceu para a grande final. Em competições de futebol amador, infelizmente, quem organiza convive com o WO, que é um fato lamentável para a competição. Porém, em meus 28 anos de profissional de imprensa esportiva, não me lembro de ter visto uma equipe faltar a final. Exatamente na partida mais importante, que todo jogador quer estar. O objetivo de todos quando começa uma competição é estar na final. Principalmente num torneio onde os clubes não têm custo com arbitragem, alugue de campo, e ainda recebem premiação. Portanto, onde está o erro?

Rogério Silva

