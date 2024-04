COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional 2024: Começou!

A noite de quinta-feira (11) foi marcada pela realização do primeiro Arbitral do Campeonato Regional adulto, promovido pela Liga Caratinguense de Desportos. O certame será disputado pela 46ª vez em 62 anos de existência da LCD. Nos últimos anos, o nível técnico da competição tem chamado a atenção e proporcionado jogos de muita qualidade. O retorno do público aos estádios é uma comprovação disso. Nem mesmo ausência de clubes tradicionais como o Esporte Clube Caratinga, maior ganhador do Campeonato, tem tirado o brilho do Regional, afinal, outros clubes chegaram e também já se tornaram tradicionais.

Nesta quinta-feira foi apenas o primeiro encontro. Porém, a avaliação é super positiva, já que alguns clubes confirmaram participação na competição, que este ano terá seu início antecipado para 30 de Junho. Santa Bárbara, Vermelhense, Fluminense do Sal, APEC Piedade de Caratinga, Chapecoense de Piedade, Portelinha, Esplanada. Outros clubes que não enviaram representantes, justificaram ausência e manifestaram interesse em disputar o Regional 2024.

Vermelhense em busca do BI

O atual campeão Vermelhense, foi representado na reunião pelo presidente Fabiano. Numa entrevista para a rede social da LCD, disse que apesar das dificuldades em montar equipes competitivas, seu time irá em busca do bicampeonato. Fabiano sabe que por ter vencido ano passado, a responsabilidade aumenta. Mas, ressaltou que tudo será feito com os pés no chão, dentro do orçamento do clube.

A festa da grande decisão e do título ano passado, ainda tá viva na memória da cidade de Vermelho Novo. Uma demonstração que a cidade apoia o time nessa empreitada de buscar o segundo título. Como presidente da Liga Caratinguense de Desportos, fico satisfeito e com a certeza, que manter no regulamento o direito de quem faz a melhor campanha em jogar em casa a decisão, é o melhor a se fazer. Portanto, a bola vai rolar só no final de junho, mas, uma coisa é certa, quem fizer a melhor campanha, terá o direito de decidir o campeonato em casa.

Vai Começar o Brasileirão

O campeonato mais importante do Brasil começa neste final de semana. Minas Gerais tem dois representantes na elite, entretanto, não dá pra dizer que Atlético e Cruzeiro “jogarão o mesmo campeonato”. Afinal, enquanto o alvinegro entra como um dos candidatos ao título, o time Celeste entra para brigar no máximo no meio de tabela.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]