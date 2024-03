COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional Sub 11 e 13 em abril

A Liga Caratinguense de Desportos dá sequência ao compromisso de promover às categorias de base. O mês de abril será a vez da garotada de 11 e 13 anos. Além de tradicionais trabalhos na base já conhecidos da região, teremos novidades como o projeto CONSEP de Vermelho Novo, uma parceria do Vermelhense com a Polícia Militar MG, que desenvolve um belo projeto na cidade. Na última segunda-feira (11), aconteceu a primeira reunião no formato online, com os clubes demostrando grande empolgação com o certame de base. Afinal, todos sabem que organização, respeito ao regulamento não faltará. Outros times que não participaram da primeira reunião, já entraram em contato com a LCD para também disputarem o Regional da garotada.

Caratinga: Gestão competente é outro patamar

Na última quinta-feira (14), estive no Esporte Clube Caratinga para reinauguração da academia. Era um sonho antigo do associado e um compromisso do presidente Edgard Martins e toda diretoria. O espaço ganhou modernidade, equipamentos e irá receber, segundo o presidente, mais aparelhos nos próximos meses. O compromisso feito lá atrás, junto com o projeto da construção da Arena do Dragão, foi concluído e entregue aos associados na noite de quinta. Parabéns ao presidente, ao vice Cláudio Polidoro, ao diretor de esportes Fabrício Medeiros, ao presidente do Conselho Lidinei. Parabéns a todos os associados pelo espaço totalmente renovado.

Mineiro: Volta da Semifinal

Este final de semana vamos conhecer os finalistas do Campeonato Mineiro. Depois dos jogos de ida, Atlético e Cruzeiro entram em campo em vantagem contra seus adversários. América x Atlético embora seja um clássico, acho pouco provável que o Coelho consiga reverter a vantagem do Galo. A última vitória americana por dois gols de diferença aconteceu há 23 anos.

No confronto Cruzeiro e Tombense, a vantagem celeste é menor, porém, o adversário é bem inferior, nem jogando com dois jogadores a mais conseguiu vencer. Assim, num jogo 11contra 11, a Raposa é favorita.

Rogério Silva

