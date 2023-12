COLUNA ABRINDO O JOGO

Campeonato de base: Vergonha!

Neste último sábado, dia 02 de dezembro, estava previsto jogo da fase semifinal, do campeonato de categoria de base, promovido pelo Departamento de Esportes da prefeitura de Caratinga. Porém, um vídeo dos meninos de São João do Jacutinga, aguardando o transporte que não chegou, começou a circular em diversos grupos de aplicativos de mensagens e páginas de Rede Social. Indignado e triste, o técnico explicava para os meninos e pais, que pela 3ª vez, o transporte prometido pela organização do torneio não foi enviado, e eles não iriam jogar.

Desorganização, irresponsabilidade, esquecimento, incompetência, ou simplesmente descaso com esporte? Cada um fique à vontade para escolher a resposta que quiser. Entretanto, seja lá qual for a explicação, a verdade é que não mandar o transporte prometido para os meninos virem para o jogo, foi uma baita maldade. Não se faz isso com ninguém, menos ainda com crianças. Quem na infância teve a oportunidade de jogar futebol e competir, sabe perfeitamente que a semana inteira foi de muita ansiedade para esses garotos. A noite anterior ao jogo é de passar em claro para alguns mais ansiosos, e toda família se envolve. Portanto, deixar esses meninos e suas famílias esperando foi: DESORGANIZAÇÃO, INCOMPETÊNCIA, IRRESPONSABILIDADE, mas, principalmente, DESCASO.

Capítulo triste do esporte

O descaso ocorrido com os meninos do time de São João do Jacutinga, não foi o primeiro, e não prejudicou apenas o time do distrito. O adversário deles, o time da Cettatic que aguardava no estádio Dr. Maninho, também ficou frustrado pela não realização da partida. Os meninos também aguardaram a semana inteira, também estavam ansiosos e suas famílias também estão totalmente envolvidas. Não é de hoje que o esporte tem sido tratado como menos importante em nossa cidade. Às competições realizadas até agora, nem de longe, cumpriram o objetivo de promover inclusão e bem social que é primícia de quem trabalha com dinheiro público. Mesmo arcando com custos total de arbitragem, aluguel de campo e pagando premiação para o campeão, nossa tradicional Copa Distrital, contou com o menor número de participantes da história.

A tentativa de resgate da Copa de Bairros foi bem-intencionada. Porém, a participação outra vez foi a menor que já tivemos. Novamente os times participantes não tiveram custo de inscrição, arbitragem, aluguel do campo, e os finalistas ainda receberam premiação em dinheiro. Aliás, o time campeão, não leva nome de nenhum bairro, ou algum time da cidade e sim de uma empresa. A verdade é que estamos vivendo um capítulo triste do nosso esporte.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]