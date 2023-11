COLUNA ABRINDO O JOGO

América 59 anos: Um pouquinho de história

Tive o prazer de escrever sobre o América Futebol Clube diversas vezes ao longo de minha carreira de colunista. Muito do que conto, são informações do livro ‘Memória Esportiva’ do saudoso Nelson Souza e professor Monir Ali Saygli. Entretanto, boa parte da história americana, tive o privilégio de ser testemunha ocular dos fatos. Afinal, passei grande parte da infância, na casa de dois dos maiores craques da história alvirrubra: Élvio e César do Canuta, uma lenda entre os treinadores do nosso futebol. América também foi o primeiro clube que tive a oportunidade de vestir a camisa numa competição adulto do nosso futebol amador em 1992.

Fundadores do time

Em 1949, José Neto Paggy, que era goleiro do Esporte Clube Caratinga, resolveu que iria jogar de atacante. Mas, sem espaço no Rubro Negro, ingressou num time de amigos chamado, Dó Ré Mi Fá. Levou com ele: Juarez Canuto de Souza, Coco, Argeu, José Nacif. Assim que chegou, começou a trabalhar pra mudar o nome e as cores do time. Zé Paggy era torcedor do América carioca. Assim, em 2 de julho de 1950, nasceu o América Esporte Clube. O primeiro time tinha a seguinte formação: Zé Quíper, Fernando, Mamed, Zé Luiz, Paca, Jader, Adãozinho, Cambite, Galofante, Paggy e Nico.

Até 1959 era administrado pelos amigos. Porém, se fez necessário a regularização junto ao cartório de títulos e documentos. Sendo assim, em 28 de novembro de 1959, o clube alterou sua denominação para América Futebol Clube, tendo como seu primeiro presidente eleito pelo Conselho, o senhor Alfeu Chaves.

Grandes times e muitos craques

Atualmente, o América é administrado pelo presidente José Antônio Rodrigues, conhecido como “Zé do Gás”. O clube conta com uma belíssima sede que tem ganhado muitas melhorias. Porém, muitos das novas gerações, não sabem que a grandeza americana começou com o futebol, tendo contado com times espetaculares e muitos craques, atingindo o auge nos anos 80, quando conquistou o Tricampeonato em 1983/85/85. Parabéns leão, pelos seus 59 anos de glória.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]