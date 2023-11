COLUNA ABRINDO O JOGO

Cidadão do Bem: Só gratidão

A cada oportunidade que tenho de falar de projetos sociais, o prazer e satisfação toma por completo de minhas palavras. Principalmente quando falo do CIDADÃO DO BEM. Afinal, um sonho que se transformou em ideia, que encontrou apoio na gloriosa Polícia Militar MG, através do 62° Batalhão e seu comando, toda dedicação do tenente Renato. Mais que apoio, o projeto ganhou identidade, personalidade e qualidade inquestionável com a parceria da Associação Korion de Desportos, através do mestre Marcelo Cardozo, que dispensa maiores apresentações, basta olhar sua trajetória e a quantidade de mestres faixas pretas formados por ele em mais de 30 anos de Taekwondo.

Neste sábado (11), mais doboxs foram entregues aos alunos do projeto. Dessa vez não pude estar presente na quadra, mas, meu orgulho de fazer parte de tudo isso é enorme. Obrigado às empresas que seguem colaborando com o nosso sonho: Viação Santa Elizabeth, Soares Supermercados, Café Paula Maciel e Amareto. Em pouco mais de três meses, já são muitas famílias felizes com o projeto em ver a evolução de seus filhos. Uma alegria que contagia e nos realiza como cidadãos.

Regional 2023: Torcida deu show

O sucesso da edição desse ano do Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos é inquestionável para a maioria esmagadora das pessoas que acompanham futebol amador. Algo que não chega a me surpreender. Afinal, independente de quem esteja à frente da LCD, o Regional é o campeonato mais antigo, tradicional, importante e charmoso do Leste e Zona da Mata mineira. Se tem algo que me deixou extremamente feliz esse ano foi ver a festa nas arquibancadas. O torcedor esteve presente apoiando seu time do primeiro ao último jogo. Só pra lembrar, todos os times contam com a receita da portaria para manutenção dos elencos. Mesmo sem ser entrada gratuita nos jogos, mesmo não se tratando de final, em jogos de primeira fase como na foto do estádio do Carmo, “Grota” campo do Esplanada, a galera esteve sempre presente e fazendo a festa. Isso demonstra a grandeza e importância do certame da LCD.

Rogério Silva

