COLUNA ABRINDO O JOGO

Preparando Retrospectiva LCD

Estamos nos encaminhando para o final de mais um ano. 2023 se prepara para virar passado. Já estamos preparando uma retrospectiva de tudo que a Liga Caratinguense de Desportos promoveu no ano. Dessa vez, nosso editor-chefe José Horta irá precisar se desdobrar para nos dar mais espaço nas concorridas páginas do DIÁRIO. Afinal, a LCD superou 2022 em competições promovidas e números de atletas inscritos. Nas quadras, campos e arenas sintéticas, ninguém fez mais que a Liga Caratinguense de Desportos este ano. Campeonato Sub 15 e 17, Copa Menino Maluquinho, Campeonato Regional Fut 7, chancelado pela Federação Mineira, Copa da Amizade, o mais emocionante Campeonato Regional adulto dos últimos anos, projeto social de Taekwondo em parceria com Polícia Militar MG e Associação Korion de Desportos. Além de cursos de reciclagem e formação de árbitros. Portanto, vamos ter trabalho para produzir essa retrospectiva histórica.

O que não falta em nosso futebol é história e grandes personagens. Aliás, amizades construídas através do mundo da bola, normalmente duram uma vida. Nesta foto: Buna, Élvio, Tio Neném e Anísio, tem muita história pra contar. Afinal, fizeram parte de uma geração que viveu uma época dourada do nosso futebol. Grandes times, campeonatos disputados em alto nível e muitos craques em campo. Buna fez sucesso principalmente com a camisa do União Rodoviário, embora tenha atuado com outras camisas como 1° de Maio e Bairro das Graças. Tio Neném foi lateral do 1° de Maio. Élvio do Canuta sempre foi um dos principais destaques das equipes onde jogou. Craque histórico do América, levou o Caratinga ao título da LCD em 1986. Anísio é reconhecido por muitos como um craque acima da média. Clássico, inteligente, mesmo sem grande estatura, compensava com uma técnica impressionante, que o fez ser comparado ao zagueiro Luizinho do Atlético, ídolo que fez parte da lendária seleção brasileira de 1982. Portanto, essa foto tem história.

