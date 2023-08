COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional: Hora de virar o turno

Domingo (27) a bola vai rolar para o começo do 2°turno do Campeonato Regional da LCD. Como era previsto por quem conhece a tradição do certame, a competição tem superado todas as expectativas em relação a qualidade técnica e equilíbrio. Só pra se ter uma ideia, na virada de turno, até mesmo quem ainda não pontuou, tem possibilidades mesmo que matemática de se classificar pra semifinal. Para se ter uma noção de quão equilibrado está o Regional, no grupo B, três times estão com a mesma pontuação de 06 pontos, lutando por duas vagas na próxima fase.

Uma das novidades do regulamento para este ano foi o fato do returno iniciar, repetindo os confrontos do encerramento do primeiro turno. O motivo é simples, assim, é possível evitar que uma equipe jogue três jogos seguidos em casa, pode ser uma novidade para nosso futebol amador, porém, é o mesmo regulamento da Champions League da Europa, maior competição de clubes do mundo. Final de semana só tem jogão!

Cettatic: Dia de monitoramento

Os alunos atletas Higor coelho e Dante do Val vão a capital mineira para seções de treinos com o clube celeste. Esse sonho faz parte do universo de crianças e adolescentes, não sabemos se os dois prodígios serão profissionais, mas o certo é que terão muitas histórias boas para contar, esse é um dos poderes do esporte. Parabéns a Cettatic por proporcionar esse momento único a esses meninos.

Galera presente

A presença da torcida nos estádios do Regional tem dado uma grande demonstração da importância da competição. Afinal, trata-se do campeonato mais antigo, tradicional e charmoso do Leste e Zona da Mata mineira. A 45ª edição do certame tem levado grande público aos campos, independente da cidade onde acontecem os jogos. Só pra lembrar, a grande maioria dos jogos tem cobrança de ingressos, cuja receita é muito importante para manutenção dos elencos de qualidade.

Rogério Silva

@rogerioailva89fm

[email protected]