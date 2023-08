COLUNA ABRINDO O JOGO

Cidadão do Bem

Uma das principais preocupações que sempre tive desde inicie minha carreira na imprensa esportiva, é sempre que possível, utilizar meu trabalho para mostrar projetos que possam impactar positivamente através do esporte. Quando tive a oportunidade de ocupar o cargo de diretor de esportes no clube América, ter tido a iniciativa de criar o Projeto América Vôlei em 2016.

Como presidente da Liga Caratinguense de Desportos desde março de 2022, recebi do amigo mestre de taekwondo Marcelo Cardozo, uma “cobrança” para pensar um projeto de parceria Liga Caratinguense de Desportos e Associação Korion de Taekwondo. Da nossa ótima relação com a Polícia Militar MG, nasceu o projeto CIDADÃO DO BEM.

O Projeto

O projeto visa disponibilizar a prática de artes marciais às crianças e jovens de baixa renda da comunidade do Bairro Aparecida. Para tanto uma parceria entre Polícia Militar de Minas Gerais, Liga Caratinguense de Desportos e Associação Korion, disponibiliza aulas de Taekwondo duas vezes por semana, ministradas pelos mestres da Associação, na sede do Batalhão da Polícia Militar. O principal objetivo deste projeto é proporcionar as crianças uma opção de vida saudável muitas vezes desviando-as dos caminhos das drogas e da ociosidade. Prevista no estatuto da Criança e do Adolescente e principalmente na Constituição Federal a prática de esporte é um direito.

A escolha da modalidade não foi por acaso, as artes marciais além de um esporte é também uma filosofia de vida que proporciona aos praticantes uma opção de vida saudável muitas vezes desviando-os do caminho das drogas, considerando que o público alcançado é em sua maior parte de baixa renda familiar. Feliz por mais uma vez, por estar podendo contribuir. Nessa parceria LCD, KORION e Polícia Militar MG. A comunidade é quem mais será beneficiada.

Clubes pedem apoio

Fomos procurados ao longo da semana pelos três clubes de Caratinga (Esplanada, 1° de Maio e Fluminense do Sal) que estão disputando o Campeonato Regional da LCD, questionando, até o momento, a falta do apoio da Prefeitura de Caratinga pra eles, referente as taxas de arbitragem. Afinal, em todos os anos anteriores, independentemente da gestão, clubes de Caratinga que representam a cidade no campeonato de futebol amador mais antigo e importante da região, sempre puderam contar com pelo menos esse apoio, já que existe uma licitação contratada para prestação de tal serviço. O argumento que a falta do apoio, é por irregularidades no CNPJ dos clubes, é até aceitável, desde que a nova orientação valha para todos os times, incluindo dos distritos, não apenas para os três clubes do Campeonato Regional promovido pela LCD.

