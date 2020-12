COLUNA ABRINDO O JOGO

Galera do pedal continua mandando bem!

3ª Uphill da Pedra Itaúna de Mountain Bike e Trail Run é sucesso Aconteceu no último domingo (22/11) em Caratinga a 3ª edição do Uphill da Pedra Itaúna com provas de mountain bike e trail run (corrida). O evento, que é organizado pelo atleta Bruno El Shaday, trouxe a cidade 156 participantes dos municípios de Caratinga, São Paulo, Belo Horizonte, João Monlevade, Ipatinga, Governador Valadares, Coronel Fabriciano, Timóteo, Manhuaçu, Raul Soares, Pocrane, Ipanema, Piedade de Caratinga, Santana do Paraíso, Inhapim, Ubaporanga, São João do Oriente, Iapu, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas e Bom Jesus do Galho. O evento realizado ao ar livre, ainda contou com todas as medidas preventivas visando à segurança dos atletas, inclusive com relação à pandemia do covid-19, como por exemplo, a retirada dos kits que não aconteceu no dia da prova visando evitar mais aglomerações e a largada das provas acontecendo em horários diferentes. A largada aconteceu em frente à Padaria Colombo no bairro Santa Zita e a chegada no pico da Pedra Itaúna. O organizador do evento ressalta que o evento tem crescido após cada edição e vem se tornando uma tradição no município, principalmente pelo percurso que comtempla um dos principais cartões postais de Caratinga. “O evento é bem puxado, exige bastante resistência dos atletas, e apesar do percurso ter apenas 2 quilômetros, o nível de intensidade exigido dos atletas é muito alto”. Bruno ainda agradece ao apoio das empresas que apoiaram o evento: Posto Zacarias, Sobre Rodas, Ótica Morais, i9 construções, Sapattus, Adi7 Pinturas, Sol e Neve, Cimini Locação de Geradores, Milani, Pneuleste, TSN Suplementos, VIP Eletrônicos, Viana Planejados, Gil Motos, Dr. Túlio Dentista, Supermercado Opção, Café Paula Maciel, Center Games, Farmácia Indiana, Rafa Motos, Padaria Colombo e Prefeitura de Caratinga e ao suporte de sua equipe: Thales, Ziel Costa, Samuel, Vagner e Bianca.

Neste domingo dia 29, Bruno participou de uma prova em Santa do Paraíso e ficou em primeiro em sua categoria máster, acima de 35 anos. O atleta ainda ficou em 5ª lugar geral, considerado ótimo resultado pelo nível da prova. Bruno foi meu convidado da live da segunda-feira dia 30. Além de se dizer satisfeito com os resultados e com o crescimento da modalidade na região, ressaltou a importância de mais apoio.

A semana dos mineiros

O Atlético segue liderando o Brasileirão. Porém, vê os concorrentes se aproximarem. Com 42 pontos, o Galo tem dois jogos a mais que o São Paulo que tem 41 pontos, um jogo a mais que o Flamengo com 39, e o mesmo número de jogos que o Internacional com 37. O time terá a semana inteira para se preparar para o confronto contra o Colorado. Chance de vencer o time gaúcho que caiu muito de produção.

América e Cruzeiro farão um clássico mineiro pela série B, amanhã dia 02. Depois de perder em casa para o Confiança, a Raposa caiu uma posição e vê mais de longe o sonho de subir para série A. Aliás, mesmo depois da vitória contra o Chapecoense fora de casa, eu dizia que era melhor manter os pés no chão que ainda era muito difícil. Agora já acho impossível. São 12 pontos de distância do 5º colocado. Por outro lado, o América faz uma ótima temporada. É forte candidato ao acesso e ainda está na semifinal da Copa do Brasil. Sem falar que vêm tendo ótimas atuações.

