COLUNA ABRINDO O JOGO

Resenha com Tchô

Nossa série de entrevistas pelo aplicativo Instagram, continua cada vez mais agitando a galera que anda com saudade do futebol. Nesta última quarta-feira 13, recebi em minha conta: @rogeriosilva89fm, o jogador Tchô. Revelado pelo Atlético numa geração promissora, o habilidoso meia fez parte das campanhas de queda para a série B, e retorno do alvinegro a elite do Brasileirão. Ao todo foram 14 anos vestindo a camisa do Galo mineiro. Dez nas categorias de base, e quatro no profissional. Aliás, por falar em base, Tchô passou por todas as categorias da seleção brasileira. Fez parte do Sul-Americano sub 20 em 2007 no Paraguai quando foi um dos destaques do time campeão marcando quatro gols. Em todas as enquetes sobre promessas do futebol brasileiro naquele ano o nome de Tchô aparecia. Porém, uma séria lesão interrompeu seu melhor momento. Durante nossa live, o craque não se furtou a responder nenhuma pergunta minha ou de internautas. Falou com tranquilidade que logo após a lesão não levou muito tempo para recuperar forma física, técnica e principalmente a confiança em jogar com a mesma desenvoltura que o fez destacar no Atlético e ser convocada para todas as categorias de base da seleção.

Depois de sua saída do Galo o meia rodou mundo, Marítimo de Portugal, Ponte Preta, Figueirense, América MG, Bahia, Tupi de Juiz de Fora, e tantos outros que disse ter orgulho de ter vestido a camisa. Em janeiro desse ano, Tchô recebeu um convite para ajudar no retorno do Ipatinga a elite do futebol mineiro. Porém, a paralisação do futebol por causa da pandemia da COVID 19, interrompeu pelo menos por enquanto esse retorno. Durante a live, Tchô contou que tem contrato até o final desse mês. Porém, não tem certeza do que irá acontecer depois. O meia revelou sondagens de várias outras equipes. Ao longo da resenha, foi fácil perceber o enorme carinho que a torcida do Atlético tem por ele. Aos 33 anos, completados no mês passado, o jogador disse que ainda não pensa em parar. Porém, quando chegar esse dia, não pretende permanecer no meio do futebol. Mais uma vez, nossa live teve uma enorme participação e demonstrou que o ídolo nunca é esquecido. Principalmente quando se trata de um cara craque em campo e fora dele como Valdecir de Souza Jr. “Tchô”

Com os sucesso cada vez maior das lives entre os torcedores que andam sedentos pra falar de esporte, para a próxima semana temos mais duas agendadas: Segunda-feira ás 20:00 horas o papo será com o ex-lateral Leandro Silva, campeão brasileiro em 1987 pelo Flamengo, atuou ainda pelo Corinthians e Grêmio. Na quarta-feira o assunto será racismo no futebol. Se lembram do segurança do Mineirão ofendido por alguns torcedores do Atlético há 06 meses atrás? Quarta-feira ás 19:30 o segurança Fábio Coutinho irá nos contar como tudo aconteceu, e sobre o processo que corre na justiça contra os agressores. Corre lá e siga: @rogeriosilva89fm.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

www.diariodecaratinga.com.br