COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional equilibrado

Quem olha para o certame da Liga Caratinguense de Desportos (LCD) 2019 e vê apenas oito equipes na competição, pode ter a ideia de um campeonato sem tanto equilíbrio e com apenas dois favoritos ao título. Porém, depois da segunda rodada, está claro que mesmo que se olhe para dois times com um maior favoritismo, na prática o equilíbrio é que dá o tom do campeonato. Como exemplo, o Vermelhense derrotado na estreia, empatou diante do São Judas visto como um dos favoritos. O Aliança de Córrego Novo goleado no estreia contra o Santa Bárbara, bateu o América de Santa Efigênia. O Atlético Salatiel vendeu caro a derrota para o Tubarão por 2 a 3. Até mesmo o Esplanada que mais uma vez é visto como grande favorito, penou muito pra bater o Fluminense no “alto do sal”. Portanto, quem acha que irá levantar a taça apenas no nome está muito enganado.

Mineiros na berlinda

Depois uma semana super tumultuada que culminou com a demissão de Rogério Ceni, a diretoria cruzeirense decidiu por trazer Abel Braga para apaziguar o ambiente e recuperar o time. Na minha humilde opinião, a escolha recai muito mais pela relação do treinador com os “chefes” do vestiário, que propriamente pelo momento de Abelão como técnico. Não vou aqui discutir a história e o currículo de Abel. Porém, o memento dele não é dos melhores.

O Atlético venceu o Ceará na rodada e interrompeu a série de derrotas. Sem dúvida um resultado que servirá para acalmar os ânimos na Cidade do Galo depois da eliminação da Copa Sul Americana. Entretanto, o rendimento da equipe precisa melhorar muito. O principal objetivo agora é conseguir uma vaga na Libertadores para 2020.

Quero o VAR do VAR

O futebol brasileiro consegue se superar cada vez mais no quesito causar confusão. A implementação da tecnologia do Árbitro de Vídeo no mundo inteiro está passando por contestação. Mas, no Brasil fico com a impressão que o objetivo e sabotar o recurso. Nesta rodada do Brasileirão foram tantas as interpretações equivocadas e sem critério, que infelizmente da munição para suspeitas daqueles que sempre se colocaram contra o uso do VAR. Por outro lado, os mesmos dirigentes que costumam ficam revoltados quando prejudicados, são os mesmos que ficam caladinhos quando beneficiados.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com