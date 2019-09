COLUNA ABRINDO O JOGO

Arbitragem Regional: Deixem os caras apitarem!

Arbitragem é sempre um assunto polêmico seja qual for a competição: Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Mundo, e claro, em nosso Campeonato Regional amador não é diferente. Porém, em comparação com todas as competições citadas, as condições de trabalho são bem inferiores em nosso certame. Na primeira rodada do Regional estive acompanhando o confronto entre São Judas e Fluminense do bairro Aparecida. Enquanto o novo time do bairro Limoeiro fazia sua primeira partida na história do nosso campeonato, o “burro da sal” é um dos mais tradicionais times do nosso futebol. Entretanto, além da igualdade no placar do jogo, foram iguais também na pressão que fizeram sobre a arbitragem do jogo. Confesso que eu não teria me comportado com tanta serenidade como o árbitro Elias Gonçalves. Apesar das reclamações exageradas por tudo, em qualquer marcação, o Elias não expulsou ninguém, nem mesmo do banco de reservas que reclamavam de forma incisiva até de inversão de lateral. Os dois lados alegaram que achavam o árbitro “fraco” – lembrando que se trata de opinião deles e não desse colunista – Aí pergunto, não seria esse então mais um motivo para tentarem ajudá-lo a fazer bem seu trabalho?

Mineiros terão semana daquelas

Dos dois representantes de Minas no Brasileirão não terão uma semana das mais tranquilas. O Cruzeiro recebeu o Flamengo e perdeu mais uma. Porém, a diferença dessa vez foi que a atuação do time não foi tão ruim. O time criou, teve oportunidade para conseguir um resultado melhor. Fico com a impressão que tem faltado confiança em alguns lances. Na próxima rodada o adversário é direto pela briga contra o rebaixamento. O Ceará ocupa da 14ª posição com 22 pontos, quatro a mais que a Raposa. Jogando fora de casa, o time de Rogério Ceni sabe que vencer é muito importante.

O Atlético que tem despencado na tabela do Brasileirão, terá na quinta-feira o jogo da volta contra o Colón de Santa Fé pela Copa Sul Americana. A derrota por 2 a 1 na Argentina é perfeitamente reversível. Entretanto, será preciso jogar muito melhor. Sem falar no apoio da torcida que não pode faltar.

Liderança Rubro Negra

Não tem como discutir a liderança flamenguista no Brasileirão. Sete vitórias consecutivas na competição, com atuações convincentes, dão o tom do momento rubro negro. Sem dúvida o elenco é um dos melhores do país. Mas, com Abel Braga era também e o time não rendia o esperado. Isto me leva a acreditar que o português Jorge Jesus tem mais mérito do que se possa imaginar. A postura ofensiva, agressiva, e de intensidade do time mostra a diferença na forma de enxergar futebol. Obviamente faltando praticamente um turno inteiro para conhecermos o campeão, seria prematuro demais afirmar que o Urubu será campeão. Mas, não tem como negar que é um candidato fortíssimo, apesar de entender que manter esse rendimento até o final é praticamente impossível.

