COLUNA ABRINDO O JOGO

Show de desafio

Mestre Marcelo Cardozo mais uma vez está de parabéns. O Desafio Familiar de Taekwondo da Associação Korion foi sucesso. A ideia de unir esporte, família e solidariedade não podia dado mais certo. A manhã de domingo foi de festa no Esporte Clube Caratinga. A reação dos familiares torcendo e vibrando a beira do tatame em cada desafio, os olhos brilhando na premiação ao receberem uma medalha maravilhosa. A ideia do mestre Marcelo de premiar também os pais, ao unir as medalhas se formarem uma só foi uma grande sacada. Porém, o lado social precisa ser ressaltado. A arrecadação de alimentos que foram doados para a AMAC e Lar das Meninas, sem dúvida chegou numa ótima hora. Portanto, acredito que todos os objetivos foram alcançados. O Desafio foi show!

Atlético x Cruzeiro: Deu Galo

Costumamos dizer sempre antes de um clássico que não existe favorito. É uma verdade até a página 02 apenas. Afinal, quando se tem um time que vive um momento melhor que o outro, é normal achar que a maior chance de vitória esta do seu lado. Eu pensava que o alvinegro pelo momento era favorito. Mesmo que isso num clássico às vezes não signifique certeza de vitória. O Atlético venceu por 2 a 0; mas poderia ter sido até mais. Afinal, o time alvinegro jogou com inteligência, soube marcar bem o Cruzeiro que mais uma vez foi um time burocrático, sem criatividade, principalmente quando pressionado. Com a bola, foi previsível e pouco deu trabalho ao goleiro Cleiton. Nesse caso, foi um jogo de estilos diferentes de enxergar futebol. Rodrigo Santana tem ideias modernas, consegue montar seu time pra jogar de formas diferentes. No caso do Cruzeiro, Mano é sim um técnico vitorioso. Porém, está preso a uma forma de jogo que deu certo é verdade. Mas, que no momento carece de mudança. Para o confronto diante do Internacional pela Copa do Brasil precisará fazer mais. Terá que propor o jogo em casa para levar uma vantagem mesmo que mínima para Porto Alegre. Sobre o Brasileirão, ainda continuo achando que não vai cair. Mas, não dá pra ficar deixando a recuperação sempre para a próxima rodada.

Até quando isso?

Antes da bola rolar no clássico Atlético e Cruzeiro neste domingo no Independência, mais uma vez o ônibus cruzeirense foi atingido por pedras atiradas por vândalos. Até me recuso a dizer que se tratava de atleticanos. Afinal, por mais que estivessem trajando camisas alvinegras, algumas de torcidas organizadas, não dá pra chamar esse tipo de gente de torcedor. Aliás, clubes, imprensa e polícia precisam parar de tratar quem se comporta assim como torcedor. Na minha humilde opinião, o justo e trata-los como marginais, vândalos que são. Porém, infelizmente comportamentos esses como esses praticamente não são coibidos por quem organiza futebol. Os marginais mesmo identificados, não sofrem punição. Assim, continuam aprontando na certeza da impunidade. A partir do momento que os clubes tomarem atitudes enérgicas ao invés de se limitarem a emitir notas lamentando, quem sabe deixaremos de ver cenas que não tem nada a ver com rivalidade e futebol.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com