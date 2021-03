COLUNA ABRINDO O JOGO

Galerinha da AABB CETTATIC está voando

A turminha comandado pelo técnico Clayton Lopes na AABB voltou a fazer bonito na AABB CUP, a competição que se iniciou em 2020, porém teve que ser pausada por causa da pandemia da COVID 19, voltou a ser disputada neste final de semana em Governador Valadares. Depois deste jogos, a equipe da CETTATIC AABB de Caratinga, se classificou para a decisão contra a equipe da COOPEVALE de Governador Valadares. Sempre ressaltando ótimo trabalho em equipe, Clayton Lopes que é coordenador de Esportes na AABB e do projeto CETTATIC, agradece a toda a equipe pelo empenho em busca sempre do melhor desempenho, e consequentemente dos melhores resultados.

Ainda sobre essa competição, ela é organizada pela CETTATIC Eventos Esportivos e contou também com a participação do COOPEVALE (Governador Valadares), Democrata (Governador Valadares), RPS (Rodrigo Posso – Ipatinga) e Associação Atlética Ubaporanga.

Os jogos restantes foram disputados neste último final de semana. O COOPEVALE afirmou o favoritismo e se classificou para final. A equipe da CETTATIC AABB no sábado (6) enfrentou a equipe do RPS Rodrigo Posso e empatou em 2 a 2 com gols de Matheus e Creiler Jr. No domingo (7), contra o Democrata, a equipe do coach Clayton Lopes venceu por 2 a 0 e sacramentou a vaga para final. Júlio e Neto fizeram os gols.

A grande final da competição está pré-agendada para o próximo domingo (14), em Caratinga, no estádio Dr. Maninho.

Além de Clayton Lopes como coordenador-geral, o CETTATIC AABB conta com os trabalhos de Marina Pires (coordenação técnica). A respeito da competição, Aguinaldo Garcia é o diretor de árbitros e ela tem AABB Caratinga dando suporte e recebe o apoio da prefeitura de Caratinga e do EC Caratinga.

A expectativa é que a garotada do sub-13 possa dar show também na decisão, diante de um grande adversário que irá exigir muito. Porém, a confiança é total na conquista do título.

Mineiro: Galo segue como favorito

O América segue fazendo uma ótima campanha com 100% de aproveitamento até o momento no estadual. O time de Lisca tem jogado bem e feito valer a expectativa de todos depois da ótima campanha na Série B e Copa do Brasil.

O Cruzeiro, enfim, venceu a primeira sob o comando de Felipe Conceição. A vitória sobre a URT foi importante para dar um pouco de tranquilidade ao novo comandante. Afinal, vem aí estreia na Copa do Brasil, e daqui a pouquinho tem série B com obrigação de subir. Portanto, trabalhar com vitória é sempre melhor.

O Atlético estreou Hulk no ataque ao lado de Tardelli. A expectativa era enorme para ver a maior contratação para a temporada em campo. Ainda sem ritmo de jogo, sem entrosamento ideal com os companheiros, sua participação foi discreta. Mas, acredito que o torcedor tem motivos de sobra para confiar que o atacante possa ser o diferencial do time nas principais competições.

Copa do Brasil

A conquista da 4ª Copa do Brasil pelo Palmeiras foi muito justa. Venceu os dois jogos com autoridade e superioridade inquestionáveis. Tendo melhor elenco, portanto mais opções à disposição, o jovem técnico Abel Ferreira em pouco tempo de Brasil, a exemplo do compatriota Jorge Jesus, escreve seu nome na história do alviverde. Obviamente não tem como comparar a qualidade do jogo de um e de outro. Porém, para o torcedor palmeirense, o que importa é mais uma taça na galeria. Com mais tempo para trabalhar, com alguns reforços pontuais, acredito que Palmeiras, Atlético e Flamengo, iniciam a temporada 2021 como favoritos aos principais títulos nacionais e continentais. Quanto ao Grêmio, acho que passou da hora da diretoria, e principalmente Renato Gaúcho, rever a ideia de menosprezar o Brasileirão em função das copas, quando dá certo, a torcida não reclama. Porém, dessa vez não deu.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva89fm