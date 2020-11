Colisão entre Vectra e ônibus deixa uma vítima fatal

INHAPIM– Um grave acidente foi registrado na madrugada deste último domingo (22), na BR-116, próximo à entrada de Inhapim. Um veículo Vectra, que era conduzido por Elias Rodrigues Vieira, 49 anos, ficou completamente destruído após colidir contra um ônibus.

O ônibus saiu de São Paulo e seguia com destino a Bahia. O motorista do ônibus e os passageiros não tiveram ferimentos.

Os bombeiros militares de Caratinga trabalharam por mais de uma hora para retirar o corpo da vítima das ferragens. Os bombeiros tiveram que cortar o teto do automóvel e precisaram do auxílio do cabo de aço de um guincho para ajudar a expandir a lataria para que o corpo da vítima fosse retirado. Foi utilizado equipamento desencarcerador para desprender a vítima das ferragens. “A região do abdômen para baixo estava toda presa. E aí, de acordo com que fomos conseguindo arrastar o veículo, fizemos o alívio e a retirada. O rosto da vítima estava bem desfigurado. Ela teve esmagamento de crânio e face”, informou sargento Silvestre.

Segundo a perícia inicial realizada no local, os indícios apontam que o Vectra invadiu a mão direcional do ônibus que trafegava sentido Caratinga/Inhapim, colidindo na parte da frente esquerda do ônibus. Depois da colisão, o Vectra saiu da pista e foi parar no acostamento, e a parte superior direita do ônibus atingiu uma placa de trânsito presente na rodovia. O ônibus parou a cerca de 300 metros do local onde ocorreu a batida.

Ainda segundo a perícia, na cena do acidente também foram encontradas marcas de frenagem do ônibus, indicando uma tentativa de evitar o acidente. Os vestígios e outros elementos informativos colhidos pela perícia no local serão analisados para a conclusão do laudo pericial. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.