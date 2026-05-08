Homem é morto a pauladas e pedradas no bairro Zacarias

CARATINGA – A madrugada desta sexta-feira (8 de maio) foi marcada pela violência no bairro Zacarias. Um homem de 35 anos, identificado como Christian Maicon Vieira, popularmente conhecido como “Dog Fani”, foi assassinado na Travessa Taguatinga.

O crime

De acordo com o registro da Polícia Militar, as equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de homicídio no local. Ao chegarem, os militares encontraram a vítima já sem vida. Uma unidade do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) compareceu à cena e confirmou o óbito.

A perícia técnica da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe e constatou que Christian apresentava diversos ferimentos graves. Segundo as informações preliminares, as lesões foram provocadas por pedras e pedaços de madeira e também por objetos perfurocortantes (arma branca).

A Polícia segue em diligências e realiza levantamentos para identificar os autores do crime, bem como esclarecer a motivação por trás do assassinato. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso.

A PM reforça que a ajuda da comunidade é fundamental para a resolução do caso. Informações podem ser repassadas de forma anônima e segura através do 190 (Emergência) ou pelo 181 (Disque Denúncia Unificado).