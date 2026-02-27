Caratinga tem 15 áreas de risco geológico; maioria é classificada como muito alto

CARATINGA- Caratinga possui atualmente 15 áreas de risco geológico mapeadas pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), conforme dados atualizados em 23 de fevereiro de 2026. O levantamento aponta que a situação do município exige atenção, principalmente porque a maior parte dos pontos identificados está na categoria mais grave.

Das 15 áreas registradas, 10 são classificadas como de risco muito alto e 5 como risco alto. Em termos proporcionais, isso significa que 66,67% das áreas estão no nível máximo de alerta, enquanto 33,33% são consideradas de risco alto.

Os dados indicam ainda que 32.260 pessoas vivem em áreas de risco no município, totalizando 21.476 domicílios nessas condições, segundo informações com base no Censo 2022.

A tipologia predominante em Caratinga é o deslizamento de terra, responsável por 14 dos 15 pontos mapeados. Há também um registro de área com risco de enchente. O cenário reforça a necessidade de monitoramento constante, especialmente em períodos de chuvas intensas, quando o solo se torna mais suscetível a movimentações.

Panorama estadual

Em Minas Gerais, o número de áreas de risco geológico chega a 3.565. Desse total, 2.798 são classificadas como risco alto e 767 como risco muito alto. No estado, 583.492 pessoas vivem em áreas consideradas vulneráveis, distribuídas em 247.897 domicílios.

Percentualmente, 78,49% das áreas mineiras estão na categoria de risco alto e 21,51% como risco muito alto. Assim como em Caratinga, o principal tipo de ocorrência no estado é o deslizamento, que soma cerca de 2,6 mil registros. Também aparecem áreas sujeitas a inundação (555), erosão (131), queda de blocos (109) e outras tipologias (147).

Entre os 20 municípios mineiros com maior número de áreas de risco estão Ouro Preto, Betim, Ibirité, Ipatinga, Juiz de Fora, Aimorés, Santa Luzia, Resplendor, Nova Era, Sabinópolis, Muriaé, Antônio Dias, Ervália, Itajubá, Além Paraíba, Caeté, Astolfo Dutra, Novo Cruzeiro, Matias Barbosa e Serro.

Os dados fazem parte do mapeamento realizado pelo Serviço Geológico do Brasil e contemplam exclusivamente os municípios já analisados pelo órgão, não representando a totalidade das cidades mineiras.