O café reverteu parte da desvalorização do início da semana e avançou. O contrato do arábica para dezembro fechou em alta de 0,7%, a US$ 2,1640 por libra-peso. Eduardo Carvalhaes, analista especializado no mercado de café, diz que o grão passou por recuperação técnica após cair mais de 6% nos últimos três dias. Segundo ele, os investidores seguem atentos clima do Brasil, que deve ser favorável às plantações no curto prazo. “A chuva sobre os cafezais do Sudeste brasileiro na segunda quinzena de setembro foi usada como pretexto para derrubar as cotações nesta semana. Se o volume de chuvas continuar adequado, poderemos ter uma boa safra de café a partir de maio de 2023”.

Cooxupé

Com a colheita de café próxima do fim, a Cooxupé, maior cooperativa de arábica do mundo, revisou para baixo sua projeção de recebimento do grão neste ano. Agora, a central prevê que seus cooperados entregarão 4 milhões de sacas de café na temporada, volume 15% menor do que a estimativa do início do ano, disse Carlos Augusto Rodrigues de Melo, presidente da Cooxupé, ao Valor.

Estoques de café certificados

Os estoques de café certificado na bolsa, em Nova Iorque caíram 11.689 sacas em um dia, estão em 563.766. Há um ano eram de 2.161.172 sacas, caindo neste período 1.597.406 sacas. Os comentários são que os estoques estão tão baixo como não se via há anos!!! É a escassez de café!!!

Café Sustentável

Promover a imagem sustentável do agronegócio café do Brasil. Essa foi a principal ação da delegação brasileira que esteve presente, de 10 a 12 de setembro, no “Paris Coffee Show”, evento com mais de 80 expositores e quatro mil visitantes, que reuniu todos os players do setor no Parc Floral da capital francesa.

Fertilizantes mais barato em 2023

Globalmente, os preços de insumos para commodities agrícolas subiram para recordes este ano, à medida que o caos da cadeia de suprimentos causado pela guerra, a pandemia e as mudanças climáticas proliferaram. No entanto, os fertilizantes devem ter uma pressão baixista no ano que vem. Sendo assim, os principais mercados de commodities em crescimento nas Américas, particularmente Brasil e Estados Unidos, podem esperar um “fornecimento mais saudável” de fertilizantes do que no ano passado, de acordo com a mais recente Revisão de Agronegócios da América do Norte do Rabobank.

Fosfatos e potássios mais baratos

O relatório indica também que os produtores também podem ver “mais pressão de queda nos preços” de fosfatos e potássio, à medida que o mercado se ajusta ao conflito Rússia-Ucrânia. Isso porque o potássio e o fosfato russos estão “fluindo com mais fluidez” e os intermediários domésticos estão “suficientemente confortáveis” com o fornecimento. As notícias são um pouco menos otimistas para o nitrogênio, com previsões de caso-base prevendo um aumento de preço de 20% a 30% no atacado até o final do ano. Nesse contexto, espera-se um “aumento percentual potencialmente de dois dígitos” para os preços das sementes em 2023.

Política

O prefeito Dr. Welington nesta semana articulou com toda área política do município para apoio integral aos candidatos Mauro Lopes e Adalberto Lopes. Welington reconheceu de público a importância do deputado Mauro Lopes para Caratinga e região e mesmo não sendo do mesmo partido Welington comentou que sua prioridade é Caratinga daí apoio ao pai e o filho!!!

Welington Moreira

O prefeito Welington Moreira fez questão de ressaltar o grande esforço que o deputado Mauro Lopes teve em trazer recursos para que o município pudesse novamente colocar em funcionamento do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em bases fortes financeiramente. Além de recursos para Agricultura, o PAA, o parque de exposições, Banco de Alimentos e as estradas rurais do município.

Casas populares

Outro grande evidência do apoio do prefeito vem devido ao trabalho deputado federal na execução das 400 casas populares. Para Welington, um marco na história social de Caratinga. E o prefeito ressalta do empenho destemido de Mauro Lopes nas esferas do poder em Brasília.

Leonardo Sathler

O candidato de Bolsonaro em Caratinga, Leonardo Sathler, tem realizado campanha por toda cidade e demonstrado que não veio para brincadeira. Léo está fazendo alianças políticas nos bairros da cidade tanto com lideranças já conhecidas como com lideranças novas que estão surgindo na caminhada. A coordenação do candidato acredita numa grande surpresa nas urnas de Caratinga em 2 de outubro.

Carlos Roberto

Outro candidato a deputado federal da santa terrinha que vem trabalhando muito é o jornalista Carlos Roberto. Os comentários são que o candidato é visto nos quatros lados de Caratinga, empenhado na disputa das urnas!!! Os comentários são positivos para uma boa votação.

Borges

Sargento Borges, do Patriotas, é outro candidato a deputado estadual apoiado por Bolsonaro em Caratinga. Nos bastidores os comentários são que Borges aguarda uma votação maciça das famílias de militares de Caratinga e região para demonstração da força política que o setor exerce na sociedade.

Heleno do Hospital

O candidato Heleno do Hospital, caratinguense, que é filho do ex-pessedista Zé Boy, esteve visitando a região e buscando apoio entre amigos e familiares na santa terrinha. Com base no Vale do Aço, ele pode ser uma das promessas na Assembleia Legislativa, sendo mais um representante de Caratinga.

Adalclever Lopes

O ex-presidente do legislativo mineiro, Adalclever Lopes, é o primeiro nome do partido PSD na busca de votos em Minas Gerais, ao menos é o que se comenta nos bastidores da política. Com quatro mandatos, experiência no legislativo e duas vezes presidente da ALMG, Adalclever pode ser destaque nas eleições deste ano.

Adalberto Lopes

O filho mais novo de Mauro Lopes, Adalberto, vem em busca de uma vaga no legislativo mineiro. Se lá na casa do Mauro Lopes eles andam juntos, Adalberto e Adalclever, aqui na santa terrinha são apoiados por grupos políticos antagônicos. Resta saber se na santa terrinha do São João do Caratinga quem terá mais votos, Adalclever ou Adalberto? As apostas estão valendo!!!

Leonardo Condé

Um dos médicos mais conceituados de Caratinga, o neurologista Leonardo Condé, vem recebendo inúmeras manifestações de apoio em Caratinga. Com uma campanha limpa e com argumentos fortes e uma vida de exemplo e superação, Léo pode ser sem dúvida a maior surpresa nas urnas de 2 de outubro!!! Quem viver verá!!!!

Dr. Giovanni

O ex-vice-prefeito Dr. Giovanni, que nas eleições passadas para prefeito obteve mais de 15 mil votos, tem a esperança de ser o mais votado em Caratinga em 2 de outubro. Os comentários são de seu assessor Odiel de Souza, que vem acompanhando Giovanni para todos os lugares. Mesmo sabendo Odiel que 15 mil votos não é uma votação expressiva para deputado estadual, Odiel demonstra-se confiante e otimista com o trabalho.

Leonardo Monteiro

O deputado federal do PT Leonardo Monteiro é outro candidato que sempre foi votado na santa terrinha e volta com a vontade de mais um mandato. Colado no ex-presidente Lula, Monteiro é um dos deputados mais influentes em Minas e pelo visto vai para mais um mandato.

Hercílio Diniz

Com dois megas supermercados em Caratinga, o empresário Hercílio Diniz vai em busca de seu segundo mandato na Câmara dos Deputados. Nos bastidores os comentários são que boa parte do empresariado caratinguense tem mostrado apoio ao candidato.

Patrus Ananias

O deputado petista Patrus Ananias, ex-ministro do governo Lula, é apoiado pela vereadora Giuliane Quintino e obteve 609 votos nas eleições passadas. Nos bastidores os comentários são que a vereadora tem tudo para fazer subir substancialmente sua votação. Carisma pra isso ela tem!!!!

Eros Biondini

Outro deputado ligado ao presidente Bolsonaro e também à igreja católica, é Eros Biondini. Apoiado em Caratinga pelo vice-prefeito Ronaldo da Milla, obteve 1309 votos nas eleições passadas. Se ele for bem votado no município, fortalece Ronaldo para 2024. A sorte está lançada.

Padre João

O deputado petista mais votado em Caratinga em 2018, Padre João é outro nome de Lula na região!!! Com jeito simples de ser, Padre João tem trabalhado muito com famílias rurais. Se novamente ele será o candidato a deputado petista mais votado em Caratinga, somente saberemos em 2 de outubro.

Misael Varela

O deputado Misael Varela, que nas últimas eleições foi o vice-campeão nas urnas de Caratinga, terá dificuldades de manter sua posição. Nos comentários feitos por analistas políticos de Caratinga, ele deverá ser bem votado, mas que nesse ano os cinco primeiros lugares ficaram mais próximos nas somas de votos, ou seja, mais equilibrados.

Aécio Neves

O ex-governador de Minas Aécio Neves vem de novo a uma disputa a deputado federal. Nas eleições passadas ele obteve 339 votos sem ter pisado na santa terrinha pedindo voto. Analistas acreditam que o ex-governador tenha ainda grandes admiradores em Caratinga. Que o homem foi bom governador, disso ninguém tem duvida!!!!

Zema x Kalil

O atual governador Romeu Zema apresenta com 53% das intenções de votos contra 25% de Kalil, ex-prefeito de Belo Horizonte. Os resultados da pesquisa dão como se estes percentuais ocorrerem nas urnas, as eleições em Minas Gerais terminam no primeiro turno. Tem ainda duas semanas para uma reação do ex-prefeito, mas as coisas começam a ficar difíceis para Kalil.

Lula x Bolsonaro

Se pra Kalil a pesquisa Datafolha dá um banho de água fria em sua campanha, na de presidente confirma que haverá um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. A disputa na mídia nacional, estadual e nas redes sociais, se intensifica e pelo que se vê uma enxurrada de pesquisas trazendo cada vez números mais destoantes uma das outras. Se confunde o eleitorado??? Isso é uma verdade!!! Se muda o voto ou a tendência!!! Só saberemos ao comparar com as urnas.

Lula x Bolsonaro II

Outra disputa no tapetão entre Lula e Bolsonaro terminou no 1×1. É que o STE deu ganho de causa para Lula em fazer Bolsonaro tirar de sua propaganda eleitoral as imagens do 7 de setembro com o povo nas ruas, mas deu ganho de causa para Bolsonaro em manter na propaganda eleitoral os comentários negativos de Geraldo Alckmin sobre Lula quando eles eram concorrentes. Se ficou bom ou ruim??? Não se sabe!!! O negócio é que a propaganda eleitoral!!! As redes sociais no assunto de campanha, o nível está sofrível!!!!

Ciro Gomes

As eleições estão chegando ao seu momento maior e pelo visto Ciro Gomes disputa de novo e perde de novo. Sendo até admirado por muitos eleitores pelos seus argumentos de campanha, não consegue ultrapassar a casa dos dois dígitos. Fica mesmo na saudade os bons argumentos para o futuro do Brasil.

Simone Tebet

Depois da aparição expressiva no debate da Band, subindo dos 1% das intenções de votos e aproximando dos 5%, os comentários são que Simone apesar da brilhante campanha, terá dificuldades de ultrapassar também, como Ciro Gomes, as marcas de dois dígitos nas eleições de 2 de outubro.

em Minas Gerais terminam no primeiro turno. Tem ainda duas semanas para uma reação do ex-prefeito, mas as coisas começam a ficar difíceis para Kalil.

Lula x Bolsonaro

Se pra Kalil a pesquisa Datafolha dá um banho de água fria em sua campanha, na de presidente confirma que haverá um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. A disputa na mídia nacional, estadual e nas redes sociais, se intensifica e pelo que se vê uma enxurrada de pesquisas trazendo cada vez números mais destoantes uma das outras. Se confunde o eleitorado??? Isso é uma verdade!!! Se muda o voto ou a tendência!!! Só saberemos ao comparar com as urnas.

Lula x Bolsonaro II

Outra disputa no tapetão entre Lula e Bolsonaro terminou no 1×1. É que o STE deu ganho de causa para Lula em fazer Bolsonaro tirar de sua propaganda eleitoral as imagens do 7 de setembro com o povo nas ruas, mas deu ganho de causa para Bolsonaro em manter na propaganda eleitoral os comentários negativos de Geraldo Alckmin sobre Lula quando eles eram concorrentes. Se ficou bom ou ruim??? Não se sabe!!! O negócio é que a propaganda eleitoral!!! As redes sociais no assunto de campanha, o nível está sofrível!!!!

Ciro Gomes

As eleições estão chegando ao seu momento maior e pelo visto Ciro Gomes disputa de novo e perde de novo. Sendo até admirado por muitos eleitores pelos seus argumentos de campanha, não consegue ultrapassar a casa dos dois dígitos. Fica mesmo na saudade os bons argumentos para o futuro do Brasil.

Simone Tebet

Depois da aparição expressiva no debate da Band, subindo dos 1% das intenções de votos e aproximando dos 5%, os comentários são que Simone apesar da brilhante campanha, terá dificuldades de ultrapassar também, como Ciro Gomes, as marcas de dois dígitos nas eleições de 2 de outubro.

em Minas Gerais terminam no primeiro turno. Tem ainda duas semanas para uma reação do ex-prefeito, mas as coisas começam a ficar difíceis para Kalil.

Lula x Bolsonaro

Se pra Kalil a pesquisa Datafolha dá um banho de água fria em sua campanha, na de presidente confirma que haverá um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. A disputa na mídia nacional, estadual e nas redes sociais, se intensifica e pelo que se vê uma enxurrada de pesquisas trazendo cada vez números mais destoantes uma das outras. Se confunde o eleitorado??? Isso é uma verdade!!! Se muda o voto ou a tendência!!! Só saberemos ao comparar com as urnas.

Lula x Bolsonaro II

Outra disputa no tapetão entre Lula e Bolsonaro terminou no 1×1. É que o STE deu ganho de causa para Lula em fazer Bolsonaro tirar de sua propaganda eleitoral as imagens do 7 de setembro com o povo nas ruas, mas deu ganho de causa para Bolsonaro em manter na propaganda eleitoral os comentários negativos de Geraldo Alckmin sobre Lula quando eles eram concorrentes. Se ficou bom ou ruim??? Não se sabe!!! O negócio é que a propaganda eleitoral!!! As redes sociais no assunto de campanha, o nível está sofrível!!!!

Ciro Gomes

As eleições estão chegando ao seu momento maior e pelo visto Ciro Gomes disputa de novo e perde de novo. Sendo até admirado por muitos eleitores pelos seus argumentos de campanha, não consegue ultrapassar a casa dos dois dígitos. Fica mesmo na saudade os bons argumentos para o futuro do Brasil.

Simone Tebet

Depois da aparição expressiva no debate da Band, subindo dos 1% das intenções de votos e aproximando dos 5%, os comentários são que Simone apesar da brilhante campanha, terá dificuldades de ultrapassar também, como Ciro Gomes, as marcas de dois dígitos nas eleições de 2 de outubro.