Chuvas provocam danos em distritos de Caratinga

Entre a tarde de sexta-feira (30/10) e a manhã de sábado (31 /10) choveu 117mm

CARATINGA – As fortes chuvas que caíram entre a tarde de sexta-feira (30/10) e a manhã de sábado (31 /10) provocaram danos em alguns distritos de Caratinga. Conforme informações, nesse período choveu 117mm, sendo que nas últimas 12 horas foram 82mm. Os lugares mais atingidos foram Santo Antônio do Manhuaçu, Patrocínio e São João do Jacutinga. Cordeiro de Minas também sentiu os efeitos das fortes chuvas. Segundo informações da Defesa Civil, foram registrados alagamentos, pontes foram destruídas e barreiras caíram na BR-474, trecho entre Caratinga e o distrito de Santo Antônio do Manhuaçu.

Na manhã de ontem foram passadas informações sobre a situação. A Defesa Civil adotou providências para minimizar os problemas causados pelas chuvas torrenciais. Sobre o volume de chuva, foi falado que praticamente incapacitou as redes pluviais de suportar essa grande quantidade de chuvas. Os integrantes das defesas Civil e Social foram até esses distritos para acompanhar de perto e verificar o que seria possível para a prefeitura minimizar o sofrimento da população que foi acometida pelas chuvas.

ALAGAMENTO

Devido ao alagamento, algumas famílias foram retiradas de suas casas em São João do Jacutinga, pois em alguns imóveis a água atingiu, conforme informações recebidas, cerca de 1,5m. “Essas pessoas foram retiradas e a prefeitura disponibilizou recursos humanos para que elas saíssem com segurança de seus lares e se abrigassem em local seguro”.

QUEDA DE BARREIRA

As chuvas também danificaram as rodovias, no caso da BR-474, entre Caratinga e o distrito de Santo Antônio do Manhuaçu. Foi informado que nas proximidades de São João do Jacutinga uma barreira caiu e a pista ficou interditada. Houve outras quedas de barreiras nessa rodovia, mas não o suficiente para interromper a pista. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) enviou pessoal e maquinário para fazer a desobstrução da pista.

PONTES

Em Santo Antônio do Manhuaçu, duas pontes foram danificadas pela chuva. Essas pontes são localizadas chamada ‘Rua da Cocada’. Foi feita avaliação sobre esse estrago e a prefeitura iria adotar providências no sentido de reconstruir as pontes e evitar que a população se sinta isolada.

SEDE DO MUNICÍPIO

Na sede do município nenhuma ocorrência grave, porém havia a possiblidade de deslizamento de encostas, já que o solo está encharcado. “Foram registrados deslizamentos insignificantes, mas a Defesa Civil está fazendo o monitoramento”, informou.

ALERTA

Era esperado que a chuva diminuísse sua intensidade, porém a população deveria ficar em alerta. “Que as pessoas levem em consideração os alertas passados pela Defesa Civil e Defesa Social, pois são informações seguras. A meteorologia tem atuado de forma positiva, então a população tem que tomar cuidado e evitar as áreas de encostas. Quem mora nas áreas de encostas ou beira de rio, assim que foram avisadas, deixem os locais e procurem lugares seguros”, foi a orientação passada.

Conforme o site clima tempo, para hoje estão previstos 20mm em Caratinga. Para o feriado de finados, não havia previsão de chuvas.

Até o final dessa edição não havia sido passado o número de desabrigados ou desalojados.