Cettatic mira competições no futsal e fut7

CARATINGA- Sempre com o objetivo de proporcionar aos seus atletas o aprimoramento técnico e tático, o Cettatic Sports mira agora competições no fut7 e no futsal. “A diretoria da Associação ressalta a importância de estar em todas as vertentes para desenvolvimento dos Tigres”, pondera a direção da Cettatic Sports.

A mineiro de fut7 será em Governador Valadares, de 6 a 10 de junho, e desde já os atletas estão em preparação para mais uma vez representar bem a cidade de Caratinga.

O CRAQUE

Arthur Sabino desde seus primeiros passos já se destacava, hoje mais maduro e fisicamente melhor, fica notório a qualidade do meia, que é o cérebro dos tigres e promete um ano de boas performances e títulos.