Casu declara legalidade de boletins de ocupação de leitos

CARATINGA- Após declarações do executivo municipal, a Direção do Casu – Hospital Irmã Denise emitiu nota de esclarecimento a respeito das emissões de Boletins Epidemiológicos de ocupação dos leitos destinados ao tratamento da covid-19, que ocorrem desde o dia 27 de maio de 2020. “São realizadas de maneira responsável e dentro da legalidade”, disse.

No documento, o Casu ainda ressaltou que as informações prestadas são de “interesse público e envolvem apenas dados referentes à pandemia que não expõem os pacientes, tendo, como único objetivo, manter a população de Caratinga e região informada e a transparência quanto ao serviço público prestado, não havendo nessas informações, o menor viés político”.

E que, como prestadores de um serviço público, “há o dever de garantir aos cidadãos o direito de serem informados em relação à capacidade de atendimento disponível no único hospital da região a oferecer o atendimento para pacientes acometidos pela covid-19, até para que a população possa se conscientizar dos riscos que está correndo e da necessidade de se proteger”.

O Casu também esclareceu que a divulgação dos dados, de maneira nenhuma, tem o intuito de causar “pânico ou terror”, mas sim deixar a população ciente da situação, e porque não dizer em alerta, uma vez que o atual momento exige tal postura. “Lamentamos que no exercício do dever de informar e ser transparentes com dados de interesse público, nossa ação tenha sido considerada sensacionalista, em declaração vazia de proposta concreta para o enfrentamento da crise”.

Informou ainda que, há nove meses, desde que assumiu o compromisso com os atendimentos aos pacientes da covid-19, o Casu segue todos os protocolos exigidos pelas instâncias superiores de saúde incluindo as esferas: federal, estadual e municipal. “Portanto, todas as informações contidas nos boletins divulgados são devida e previamente repassadas a todos os órgãos de interesse diariamente. Assim, informações divulgadas no boletim, no momento em que chegam até a população por meio da imprensa local, já foram enviadas às instâncias de saúde supracitadas”.

E reafirmou o compromisso com a saúde da população. “Desde o início da pandemia, nossas equipes estão atuando na linha de frente e desempenhando um papel fundamental no atendimento aos pacientes. Com conhecimento, técnica e humanização estão enfrentando esta doença desconhecida causada pelo novo coronavírus e já salvaram mais de 250 vidas neste período”.

O Casu também ressaltou que o Ministério Público, através da Promotoria de Saúde tem sido informado e acompanhado a atuação do hospital, “não tendo sido apontada qualquer ilegalidade na publicação periódica dos boletins informativos, como, de resto, acontece em todos os Municípios da região, como a população pode constatar pelas diversas publicações nas redes sociais”.

A nota ainda cita que quando as publicações dos boletins informativos demonstravam uma situação favorável, “nunca houve manifestação do executivo municipal no sentido de que tais publicações seriam ilegais. Acreditamos que a informação também pode salvar vidas e, por isso, mantemos o nosso compromisso de continuar informando a população sobre a nossa ocupação diária, pois estamos prestando um serviço que envolve a coletividade e lidando com gravíssimas questões de segurança sanitária”.