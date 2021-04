Carro apresenta defeito e Polícia Militar apreende mais de 200 barras de maconha

Jovem que transportava a maconha tem passagens pela polícia por homicídio e tráfico de drogas em Manhuaçu

DOM CAVATI – A Polícia Militar registrou a apreensão de mais de 200 barras de maconha durante a madrugada desta quinta-feira (8), em um posto de combustíveis desativado no município de Dom Cavati. Oséas Fagundes de Oliveira, 21 anos, que é de Manhuaçu, que foi preso em flagrante por tráfico de drogas, disse que traria a droga para Caratinga.

Segundo o capitão Jefferson, durante a operação “Divisas Seguras”, patrulhamento feito entre cidades vizinhas para prevenir crimes, quando a guarnição de Dom Cavati, ao passar próximo ao posto desativado na avenida Washington Luiz, deparou-se com um veículo fazendo um barulho parecendo lata arrastando.

Achando suspeita a situação, os policiais se aproximaram do veículo, sendo que o condutor imediatamente desceu. Ao ser abordado, Oséas não foi reconhecido pelos militares como sendo morador de Dom Cavati, e a placa do veículo Pálio que conduzia é de Ipatinga. Oséas estava preocupado em saber onde existia uma borracharia. Foi perguntado a ele de onde era, e muito nervoso disse: “sou daqui”. “Neste momento a guarnição policial levantou a suspeita acerca do abordado, pois sendo morador da cidade e condutor do veículo, era de se esperar que soubesse onde teria uma borracharia, foi então que ele entrou em condição, dizendo ser de Ipatinga”, relatou o oficial.

Quando os policiais se aproximaram do veículo, sentiram um forte cheiro, parecendo ser o odor de maconha. Nesse momento os militares viram várias caixas dentro do veículo, sendo que em um saco branco, foi possível observar que tinha uma barra enrolada por fitas pretas, assim como nas outras caixas. Ao todo foram apreendidas 202 barras de maconha.

O jovem disse que estava trazendo a droga para Caratinga, o que segundo o capitão Jefferson será averiguado, já que ele é de Manhuaçu.

O autor foi detido e levado, juntamente com a droga, com a delegacia de Polícia Civil.