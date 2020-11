Caratinguense está entre os deportados pelos EUA

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Tarumirim

DA REDAÇÃO – Na última sexta-feira, dia 30 de outubro, o aeroporto internacional de Belo Horizonte recebeu mais um avião fretado pelas autoridades dos Estados Unidos com brasileiros deportados. De acordo com as informações divulgadas pela Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará, um total de 42 pessoas estavam nesta aeronave.

Ainda segundo o relatório emitido pela PF, entre os deportados estavam dois foragidos da justiça. Eles foram presos assim que desembarcaram do avião que pousou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins.

Segundo a PF, um dos presos tem 40 anos de idade e é natural de Caratinga. Ele foi condenado a sete anos de reclusão pela prática de crime contra a saúde pública, com mandado expedido pela Comarca de Tarumirim.

O outro preso tem 38 anos e é natural de Fortaleza (Ceará). Ele tinha um mandado de prisão expedido pela 11ª vara da Justiça Federal no Estado do Ceará. Os dois foram conduzidos ao sistema penal e colocados à disposição da Justiça.

Informações: Brazilian Times