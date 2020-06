CARATINGA: UM ANIVERSÁRIO DA CIDADE MENOS ALEGRE

Ildecir A. Lessa

“A gente se fortalece quando está só, e a melhor relação com os outros é: o mais distante” (Bertolt Brecht). O ano de 2017, iniciou marcado pelo surto de Febre Amarela na região de Caratinga. Uma doença da qual há muito tempo não se ouvia falar e que, por isso, pegou boa parte da população desprevenida, sem a vacina que evita o contágio. Passou. Agora, no ano de 2020, outra situação, porém mais grave, surgiu de surpresa, provocando o fechamento de escolas, repartições públicas, galerias, academias, bares, locais públicos, etc. Tudo em razão do Covid-19, obrigando a população caratinguense a viver em estado de quarentena, andar pelas ruas e locais públicos, usando a desconfortável máscara, e ainda, o uso em todos os locais, do também desconfortável álcool em gel de dia e de noite.

Celebrar o aniversário da cidade, durante esse período de Pandemia, fica bastante desconfortável. O aniversário de Caratinga, que completa 172 anos, sem os festejos tradicionais, torna esse dia menos alegre do que é costume nos anos anteriores, por vivermos de quarentena. Isso porque Parte inferior do formulário

as ruas mostram uma Caratinga diferente. Numa cidade de um povo tão alegre, o silêncio é atípico e dá uma sensação de estranheza. No percurso nas ruas, se vê os circulantes usando máscara de tipos e cores mais variadas. As filas de pessoas, nos diversos estabelecimentos em funcionamento, afastadas mais de um metro entre si, em cumprimento a exigência da "distância social".

A lembrança da urbe caratinguense, registrada na história fica na linha histórica e geográfica, destacando que, Caratinga é um município brasileiro no interior do Estado de Minas Gerais, Região Sudeste do país. Localiza-se no Vale do Rio Doce e pertence ao colar metropolitano do Vale do Aço, estando situado numa distância de 310 Km a leste da capital do Estado. Ocupa uma área de 1.258 km², com uma população estimada em 2018, de 91.503 habitantes. O município tem vocação para a agricultura. Abriga importantes unidades de conservação ambiental, dentre as quais a RPPN Feliciano Miguel Abdala, constitui um dos principais remanescentes da Mata Atlântica. Destacam-se marcos como a Pedra Itaúna, fazendas centenárias, cachoeiras e lagoas na zona rural, dentre outras atrações. Presente ainda, um comércio movimentado, produção de café, uma pequena malha de empresas, que movimentam a economia da cidade, gerando emprego e renda.

No presente, especialmente na data do aniversário de Caratinga, devido as mudanças provocadas pela Pandemia, na expectativa de um decreto lockdown (distanciamento social rígido) provocados pela Covid-19, que pode reduzir drasticamente o uso de estradas e sistemas de transporte público, as autoridades municipais podem ainda, decretar o fechamento das vias para carros, o acesso a bicicletas e o alargamento de calçadas para ajudar os moradores a manter a distância de dois metros entre si, recomendada pelas autoridades globais de saúde. Ainda, poderão advir outras iniciativas urbanas, necessárias para controlar diretamente a propagação do Coronavírus.

Em uma análise mais detalhada, a Pandemia pode ter servido como catalisador de novas regras urbanas, não perdendo de vista que, o planejamento urbano é um longo jogo em que as mudanças são fragmentárias e os legados das decisões passadas levam tempo para ser superados. Os espaços públicos e as comodidades nem sempre podem ser expandidos ou reconfigurados à vontade. O certo é que, com o olhar para os próximos anos e não para os próximos meses, de que outra forma o Coronavírus (ou tentativas de impedir futuras pandemias) remodelará nossa cidade? Será que teremos na cidade, bancos públicos equipados com divisórias de acrílico que servem de “escudo“; elevadores “inteligentes” auto-desinfetantes a maçanetas que podem ser facilmente operadas com cotovelos, em vez de mãos. É muito cedo para saber quais providências podem ser levadas para o cotidiano. Mas cada nova ideia sugere que a prática de distanciamento social e temor sobre superfícies compartilhadas poderia continuar muito depois da crise atual. É uma meditação para o estudo futuro da urbe caratinguense, onde as pessoas já se sentiam acuadas por aluguéis caros e ruas entupidas, e agora o Coronavírus está forçando-as a considerar o distanciamento social como um estilo de vida. Com tudo isso, este é um momento certo para o debate da cidade. Os administradores precisam fazer boas perguntas. É hora de os planejadores urbanos serem ousados. Coisas que não eram possíveis antes, agora são. O aniversário de Caratinga em quarentena, será certamente, inesquecível. Estar a viver numa cidade em quarentena no dia em que se completa 172 anos é menos alegre. Feliz aniversário Caratinga!