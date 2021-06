Caratinga ultrapassa 9 mil casos confirmados desde o início da pandemia

CARATINGA– O município de Caratinga ultrapassou a marca de 9 mil pessoas diagnosticadas com a covid-19 desde o início da pandemia. O acumulado no último sábado (26) foi de 9.012 casos confirmados, dos quais 316 seguiam em acompanhamento e 8.433 pacientes já tinham se curado da doença.

Já nesta segunda-feira (28) o acumulado foi de 9.051 casos confirmados, dos quais 301 seguem em acompanhamento e 8.484 pacientes já estão curados da covid-19. O número de óbitos acumulados registrados, que no sábado era de 263 subiu para 266:

– Uma mulher de 33 anos, do Bairro Salatiel; que estava internada no CASU-Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na manhã deste domingo (27)

– Um homem de 58 anos, do distrito de São Cândido, que estava internado no Hospital Municipal de Ipatinga

– Uma mulher de 57 anos, do Bairro Salatiel, que estava internada no CASU- Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito no dia 22 de junho