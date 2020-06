Caratinga ultrapassa 100 casos confirmados e registra 5° óbito

CARATINGA- Ontem, o município de Caratinga ultrapassou a marca de 100 pacientes infectados pela covid-19 desde o início da pandemia e ainda confirmou o quinto óbito de paciente que havia testado positivo. Trata-se de um homem, de 63 anos, residente no distrito Santa Luzia que estava internado no Hospital Irmã Denise (CASU) desde o dia 7 de junho.

O CASU não detalhou se o paciente tinha comorbidades, qual era o quadro clínico, bem como informações da evolução a óbito. Conforme o hospital, a partir de agora, serão repassadas somente informações “fundamentais”, sendo as mesmas informadas à Secretaria de Saúde de Caratinga.

102 CASOS

De terça-feira (16) para ontem foram contabilizados 13 novos casos, totalizando 102. São quatro mulheres residentes na área central (Belvedere e Centro), com idades de 45, 39, 29 e 22 anos; três homens que moram no Bairro das Graças, um de 34 anos e outros dois de 27 anos; dois homens de 38 anos e uma criança de cinco anos do Bairro dos Rodoviários; uma mulher de 48 anos que reside no Bairro Santa Cruz; uma mulher de 47 anos do Bairro Salatiel; e duas mulheres com idades de 37 e 32 anos, que residem nos distritos de Cordeiro de Minas e Santa Luzia, respectivamente.

Até as 16h55 foram contabilizadas 847 notificações, 653 casos descartados e 92 casos em investigação. 39 pacientes estão curados, 15 internados, cinco óbitos confirmados e cinco descartados.