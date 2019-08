Caratinga já registrou seis casos suspeitos de febre maculosa em 2019

CARATINGA- Minas Gerais é um estado endêmico para a febre maculosa, isto significa que a doença é comum ao estado e pode ocorrer durante todo o ano. Nos períodos mais secos, meses de abril a outubro, os casos da doença tendem a aumentar, por isso é de fundamental importância intensificar as ações de vigilância do agravo e os cuidados preventivos. Em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 80 casos suspeitos de febre maculosa estão em investigação somente esse ano. Seis casos foram confirmados, destes, quatro pessoas morreram. As quatro vítimas são da mesma família.

Atento a estes índices no Estado, o Departamento de Epidemiologia e Estatística de Caratinga, divulgou relatório de registro de casos notificados de febre maculosa, para o período 2010 a 2019 (até julho). Ao todo, considerando todo o histórico, foram registrados 62 casos suspeitos, sendo nove confirmados e três que evoluíram para óbito.

Entre 2011 e 2016, o município não registrou casos confirmados. Novas confirmações se deram sendo duas em 2017 e três em 2018. Em relação aos óbitos, não houve ocorrências entre 2010 e 2016. Por outro lado, as mortes provocadas pela doença se confirmaram em 2017 e 2018, uma em cada ano.

No ano de 2019, até o mês de julho, foram contabilizados seis casos suspeitos. Ainda não há nenhuma confirmação ou óbitos registrados.

CUIDADOS INDIVIDUAIS

Como medidas gerais e individuais para prevenção da febre maculosa, a SES reforça alguns cuidados importantes para quem for frequentar áreas como matas, rios, cachoeiras e que possuem criação de animais domésticos como cães, cavalos, bem como ambientes com a presença de animais silvestres como capivaras ou gambás, que são propícios para os carrapatos. Durante o contato com estas áreas, a principal recomendação é que sejam realizadas inspeções no corpo em intervalos curtos de tempo, pois quanto antes os carrapatos forem identificados e retirados do corpo, menor a chance de transmissão da doença.

Outras medidas de prevenção:

– Uso de repelentes à base da substância Icaridina, que são eficazes na prevenção de picadas por carrapatos em indivíduos que frequentam ambientes favoráveis à presença dos mesmos;

– Uso de roupas de cor clara, vestimentas longas, calçados fechados (preferencialmente com meias brancas e de cano longo) ao frequentar ambientes favoráveis à presença de carrapatos, o que facilitará a visualização dos animais;

– Uso de equipamentos de proteção individual nas atividades ocupacionais (capina e limpeza de pastos);

– Evitar se sentar e deitar em gramados e em áreas de conhecida infestação de carrapatos em atividades de lazer como caminhadas, piqueniques, pescarias, etc;

– Examinar o corpo periodicamente ao frequentar áreas propícias à presença de carrapatos, tendo em vista que quanto mais rápido eles forem retirados do corpo, menor a chance de infecção;

– Se verificados carrapatos no corpo, retirá-los com leves torções e com o auxílio de pinça, evitando o contato com unhas e o esmagamento do animal;

– Utilização periódica de carrapaticidas em cães, cavalos e bois, conforme recomendações do profissional médico veterinário;

– Limpeza e capina periódica de lotes não construídos e áreas públicas com cobertura vegetal;

– Manter vidros e portas fechados em veículos de transporte em áreas com risco de infestação de carrapatos.