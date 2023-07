CARATINGA – Segundo dados do Ministério da Saúde, Caratinga já aplicou 29.378 doses da vacina contra influenza. O público-alvo é de 36.553 pessoas. Os dados são da plataforma LocalizaSUS, que também indicou que a cobertura vacinal entre gestantes, idosos, puérperas, trabalhadores de saúde e professores está em 74,34%. Esses são grupos considerados prioritários para a vacinação.

A meta é imunizar 90% da população. O Brasil registrou mais de 50 milhões de doses aplicadas contra a gripe. O Ministério da Saúde alerta que a imunização é fundamental, porque reduz a carga da doença, especialmente em pessoas com problemas de saúde e idosos, prevenindo hospitalizações e mortes, além de diminuir a sobrecarga nos serviços de saúde. “É importante reforçar, ainda, que a vacina é fabricada com vírus inativados, fragmentados e purificados, ou seja, não é capaz de induzir o desenvolvimento da doença. Além disso, a composição e a concentração de antígenos são atualizadas a cada ano, seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Ministério da Saúde reitera que o imunizante pode ser administrado simultaneamente com outras vacinas do calendário nacional”, disse.